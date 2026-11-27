تلقى الجهاز الفني لفريق بريميرو دي أوجوستو الأنجولي دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، بعدما أعلن استعادة خدمات لاعبين من المصابين، ليصبح الفريق في حالة جاهزية مكتملة قبل السفر إلى القاهرة لخوض افتتاح مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف الأهلي نظيره الأنجولي في السادسة مساء الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق بداية قوية في البطولة القارية.

عودة نيلدو كاني وماكا

وأكد فيليبي نزانزو، المدير الفني لبريميرو دي أوجوستو، جاهزية الثنائي نيلدو كاني وماكا، بعد تعافيهما من الإصابات التي أبعدتهما عن المشاركة خلال الفترة الماضية.

وأوضح المدرب الأنجولي، في تصريحات رسمية، أن نيلدو كاني استعاد كامل لياقته البدنية وأصبح يتدرب بصورة طبيعية بنسبة 100%، بينما عاد ماكا أيضًا إلى التدريبات الجماعية وبات متاحًا للمشاركة في المباريات.

وأضاف نزانزو أن فريقه وصل إلى مرحلة جيدة من الجاهزية، بعدما استعاد جميع عناصره المصابة، مشيرًا إلى أن اللاعبين مستعدون لخوض المواجهة أمام الأهلي، معربًا عن أمله في تقديم أداء قوي بالقاهرة.

مدرب بريميرو يثق في قدرات فريقه

وعن فرص فريقه في تجاوز دور المجموعات والوصول إلى المرحلة التالية من البطولة، أبدى المدير الفني تفاؤله بقدرة لاعبيه على تحقيق هذا الهدف، مؤكدًا أن التأهل يظل أمرًا ممكنًا في ظل الإمكانات التي يمتلكها الفريق.

وأشار نزانزو إلى قوة المنافسة في الدوري الأنجولي، مستشهدًا بفريق ويليت الذي نجح في بلوغ دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعدما تجاوز ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في إشارة إلى تطور مستوى الأندية الأنجولية وقدرتها على المنافسة قاريًا.

مجموعة الأهلي في الكونفدرالية

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، إلى جانب بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، والرجاء البيضاوي المغربي، وأسكو دي كارا التوجولي.

وتكتسب مواجهة الافتتاح أهمية كبيرة للفريقين، في ظل رغبة كل منهما في حصد النقاط الثلاث وتوجيه رسالة مبكرة للمنافسين بشأن طموحاته في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.