حسم كريستوف فرويند، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، الجدل المثار حول إمكانية توقيع عقوبة مالية على جوشوا كيميتش، قائد الفريق، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي انتقد خلالها إدارة النادي.

وكان كيميتش قد أبدى اعتراضه على التصريحات الصادرة من مسؤولي بايرن بشأن زميله جمال موسيالا، ما أثار تساؤلات حول رد فعل النادي تجاه موقف قائد الفريق.

فرويند: لم نناقش فرض غرامة على كيميتش

وتحدث فرويند عن إمكانية معاقبة اللاعب خلال المؤتمر الصحفي، مؤكدًا أن إدارة بايرن لم تطرح فكرة تغريمه من الأساس.

وقال المدير الرياضي: «تغريم كيميتش بسبب تصريحاته؟ أمامنا أسابيع مكثفة ومهمة للغاية، ولدينا الكثير من الأمور التي تستدعي تركيزنا. نريد توجيه كل طاقتنا واهتمامنا نحو الفوز بالمباريات، بالاعتماد على اللاعبين المتاحين لدينا حاليًا».

وأضاف: «لم نناقش هذا الأمر، ولم تكن فكرة فرض غرامة مطروحة للنقاش من الأساس. نحن نتطلع بصدق إلى المستقبل ونركز على المباريات المقبلة».

بايرن يطالب بتجاوز التحديات

وأشار فرويند إلى أن الفريق يمر بفترة صعبة في ظل الإصابات وضغط المباريات، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لعبور المرحلة الحالية.

واختتم تصريحاته قائلًا: «ندرك أننا نواجه تحديات، فلدينا لاعبون مصابون، إلى جانب خوض عدد كبير من المباريات خلال فترة زمنية قصيرة. كل ما نريده هو تجاوز هذه المرحلة معًا، كفريق واحد، وكأننا عائلة بايرن ميونيخ».