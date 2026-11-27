باتت مشاركة البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، محل شك في المواجهة المقبلة أمام برينتفورد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما غاب عن التدريبات الجماعية للفريق بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وذكر موقع «GiveMeSport» البريطاني أن لاعب الوسط البرتغالي لم يشارك في المران الذي أقيم اليوم الجمعة بمقر تدريبات الفريق في كارينجتون، استعدادًا للمباراة، بعدما شعر بحالة من الإعياء، ليقرر الجهاز الطبي إبعاده عن التدريبات كإجراء احترازي.

وأضاف التقرير أن برونو حضر إلى مقر النادي، لكنه أبلغ الطاقم الطبي بعدم جاهزيته البدنية للمشاركة في المران، ومن المنتظر أن يخضع لتقييم طبي خلال الساعات المقبلة، لحسم موقفه النهائي من مواجهة برينتفورد.

غياب برونو يربك حسابات بوتشيتينو

ويمثل احتمال غياب قائد مانشستر يونايتد أزمة فنية للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، الذي يستعد لخوض أول مباراة له على ملعب أولد ترافورد، ويأمل في تحقيق انتصاره الأول منذ توليه قيادة الفريق.

ويعاني مانشستر يونايتد من بداية متعثرة هذا الموسم، بعدما اكتفى بتحقيق انتصار واحد خلال أول 11 مباراة، كما تعادل مؤخرًا بنتيجة 2-2 أمام سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا، في مباراة شهدت تسجيل برونو فيرنانديز هدفين أمام فريقه السابق.

وتزداد أهمية اللاعب في حسابات الجهاز الفني، بالنظر إلى أرقامه خلال الفترة الأخيرة، إذ سجل 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في آخر 6 مباريات خاضها مع مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال.

إصابة ماجواير تزيد متاعب مانشستر يونايتد

وفي سياق متصل، تحوم الشكوك أيضًا حول جاهزية المدافع الإنجليزي هاري ماجواير للمباراة، بعدما تعرض لإصابة خلال مواجهة سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا.

ورغم أن ماجواير استكمل المباراة حتى نهايتها وخاض الدقائق التسعين، فإن حالته لا تزال تخضع للمتابعة الطبية، وسط آمال داخل مانشستر يونايتد بتعافيه في الوقت المناسب للحاق بمواجهة برينتفورد.