الكاميرون تفوز على كوت ديفوار وديا

حقق المنتخب الكاميروني الفوز على حساب نظيره الإيفواري بنتيجة 1-0، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، السبت، على ملعب الحسن واتارا في كوت ديفوار.

ويدين منتخب الكاميرون بانتصاره في مباراة اليوم للاعبه بيل دورنول نسونجو، الذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 46 من عمر المباراة.

وتأتي مباراة اليوم بعد التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027، حيث استهل المنتخب الكاميروني مشواره بالفوز على جزر القمر 3-1، قبل أن يتعادل مع الكونغو برازافيل في الجولة الثانية.

من جهته حقق منتخب كوت ديفوار انتصارين في مشواره، الأول على حساب غانا في قمة أفريقية كبيرة بنتيجة 2-0، ثم كرر نفس النتيجة أمام الصومال في الجولة الثانية.