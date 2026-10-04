رئيس شعبة الدواجن: أسعار الدواجن الحالية عادلة للمنتج والمستهلك

قال الدكتور سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن الارتفاع المرصود في أسعار الدواجن وبيض المائدة يأتي في إطار تصحيح الأوضاع.

وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء السبت: «نحن لا نقول إن هناك ارتفاعًا في الأسعار بل تصحيح الأوضاع للأسعار».

وأرجع عملية تصحيح الأسعار إلى زيادة الإقبال على الدواجن خلال الفترة الماضية، ما أدى لسحب الفائض الإنتاجي الذي قُدّر بـ25%، والعودة إلى الاكتفاء الذاتي فقط، لافتًا إلى ثبات مدخلات الإنتاج، وأن مصر تستورد نحو مليون طن من الأعلاف شهريًا.

واعتبر أن عملية تصحيح الأسعار هي «شيء إيجابي جدًا»، نظرًا للخسائر الفادحة التي تعرض لها منتجو الدواجن وبيض المائدة خلال الأشهر الثمانية الماضية.

ولفت إلى أن بعض المربين كانوا يخسرون ما يصل إلى 40 أو 50 جنيهًا في الكيلو جرام، مؤكدًا أنه رقم كبير للخسارة ويؤثر على السوق.

وأوضح أن هذه الخسائر أدت إلى عزوف بعض المنتجين عن الإنتاج خلال الفترة الماضية وحتى استقرار الأسعار، مؤكدًا: «هؤلاء لم يخرجوا من المنظومة لكنهم فضلوا التأني قليلًا».

ونفى احتمالية ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن تكلفة كيلوجرام من الدواجن على المنتج تتراوح بين 68 و70 جنيهًا، وأنها تُباع من المزرعة بنحو 75 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بـ85 جنيهًا بحد أقصى، باعتباره سعرًا عادلًا للمستهلك والمنتج.

وذكر أن أسعار بيض المائدة تشهد عملية تصحيح أيضًا، مشيرًا إلى أن تكلفة إنتاجها تتراوح بين 95 و100 جنيه، وتُباع من المزرعة بما يتراوح بين 110 و120 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بـ130 جنيهًا.

وشدد على ضرورة تحفيز المنتجين على الإنتاج لضمان استمرارهم داخل المنظومة، محذرًا من احتمالية خروج نحو 40% منهم خارج المنظومة في حالة استمرار الخسائر، بما يؤدي لفجوة سوقية، ومعتبرًا أن الأسعار الحالية عادلة لكل من المنتج والمستهلك.

وأشار إلى ارتفاع أسعار كيلو الدواجن في بعض أماكن بيع الطيور الحية لما يتراوح بين 90 و95 جنيهًا، ما يجعل المواطن لا يشعر بانخفاض الأسعار.