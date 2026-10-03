مقتل فرد من طاقم سفينة وإصابة 3 آخرين إثر هجوم روسي على سفينة شحن بأوديسا

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قُتل أحد أفراد طاقم سفينة شحن وأصيب ثلاثة بحارة آخرين في هجوم روسي استهدف سفينة في مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية، وفقا لما أعلنته سلطات الميناء اليوم السبت.

وقالت السلطات، عبر تطبيق "تليجرام"، إن 13 من أفراد طاقم السفينة التي ترفع علم ليبيريا تم إجلاؤهم إلى مكان آمن.

وأدان مسئولون أوكرانيون الهجوم، ووصفوه بأنه هجوم روسي متعمد آخر على الملاحة المدنية.

ولم تتوافر على الفور معلومات بشأن جنسيات القتيل والمصابين.

وقال الجيش الروسي، إنه استهدف وألحق أضرارا بسفينة شحن في أوديسا، زاعما أنها كانت تحمل إمدادات عسكرية.

ودأبت روسيا على القول إن السفن التي تستهدفها في الموانئ الأوكرانية تحمل شحنات عسكرية.

وبدأت أوكرانيا في أوائل يوليو استخدام الطائرات المسيرة لمهاجمة سفن في البحر الأسود وبحر آزوف تتردد على موانئ تسيطر عليها روسيا.

وتقول كييف إنها ألحقت منذ ذلك الحين أضرارا بأكثر من 300 ناقلة وسفينة شحن.

وردت روسيا بتكثيف هجماتها على الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود ونهر الدانوب، وكذلك على السفن.

وأدت الهجمات التي يشنها الجانبان إلى توقف حركة الملاحة إلى حد كبير في الموانئ الأوكرانية والروسية على البحر الأسود.