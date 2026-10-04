رئيس الوزراء: نهر النيل بالنسبة لمصر أمن قومي ومسألة وجود للدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن نهر النيل بالنسبة لمصر مسألة أمن قومي ومسألة وجود للدولة.

جاء ذلك في برومو لمقابلة يجريها مدبولي مع شبكة سي إن إن الاقتصادية، قالت إنه سيتم عرضها قريبًا وتتناول ملفات عدة.

وفي البرومو، صرح مدبولي بأن المواطن تحمّل عبء عملية الإصلاح الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار التحديات التي حدثت.

وأشار إلى أن البعض تحدث عن سبب تنفيذ الدولة كل هذه المشروعات وعدم تركها للقطاع الخاص، قائلًا إن كان من الضروري أن يتم إنفاق استثمارات كبيرة جدًا بهذا الإطار.

ولفت إلى أن برنامج مصر بعد انتهاء برنامجها مع صندوق النقد الدولي سيكون وطنيًّا بحتًا دون الحاجة إلى مساعدة أي مؤسسات دولية.

وبحسب القناة، فإنّ المقابلة تتضمن ملفات رهانات الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، ومستهدفات الحكومة للنمو والاستثمار والصادرات والسياحة، وخطط الطروحات الحكومية، وملامح البرنامج الاقتصادي الوطني الجديد.

كما تشمل المقابلة، مستقبل التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وسياسة سعر الصرف، ورسالة الحكومة للمستثمرين، وموقف مصر من سد النهضة وأمنها المائي.

ولم توضح الشبكة موعد عرض المقابلة، لكنها نوهت إلى عرضها قريبًا.