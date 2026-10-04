غادة رجب تؤكد مشاركتها بمهرجان الموسيقى العربية: الدورة الحالية من أفضل السنوات

أكدت الفنانة غادة رجب، مشاركتها بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ34، التي ستقام في الفترة ما بين 20 إلى 30 من شهر أكتوبر الجاري.

وقالت خلال برنامج "من ماسبيرو" المذاع عبر "الأولى" بالتلفزيون المصري، إنها تشارك منذ البداية بحفل في القاهرة وآخر في الإسكندرية، مشيرة إلى أنها مستمرة في وجودها بالمهرجان.

وشدد أن الوقوف على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا في القاهرة أو مسرح سيد درويش بالإسكندرية هو "شرف لأي فنان".

وأضافت أن بدايتها مع المهرجان تعود لعام 1996 حين شاركت فيه وهي في سن صغيرة، وتوالت مشاركاتها بعد ذلك، لافتة إلى أن كل ما يشغلها حاليا تجهيز وإعداد برنامج الحفل للظهور بصورة جيدة تليق بصرح دار الأوبرا.

وبشأن اعتذارات بعض الفنانين، قالت إن لكل فنان أسبابه الخاصة وأنها لا تعلم تلك الأسباب ولن تدخل في النوايا، مؤكدة أن المهرجان حدث عريق وإضافة لأي فنان يتواجد فيه.

ووجهت الشكر والتقدير والاحترام للدكتور رضا الوكيل رئيس دار الأوبرا، مؤكدة أنه فنان كبير ولديه خبرة سابقة في الإدارة ويتعامل بكل الاحترام والتقدير للفن والفنانين.

وشددت أنه "لا يوجد أي جديد إطلاقا عن السنوات الماضية غير كل تقدير واحترام للفن والفنانين في مصر"، من حيث التجهيز أو التواصل وتوزيع الحفلات، مؤكدة أنها ترى الدورة الحالية "من أفضل السنوات" بعد الفترات الذهبية مع الدكتورة رتيبة الحفني.

وتنطلق فعاليات الدورة الـ34 من المهرجان على مدار 11 يوما، ويقام على مسارح دار الأوبرا المختلفة: المسرح الكبير، والمسرح الصغير، ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة، ومسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، ويضم البرنامج الفني 22 حفلًا غنائيا وموسيقيا بمشاركة نحو 70 فنانا مصريا وعربيا.

واعتذر هذا العام عن المشاركة في المهرجان عدد من المطربين منهم علي الحجار، محمد ثروت، ومروة ناجي ومي فاروق، وريهام عبدالحكيم ومحمد محسن، ورامي صبري.