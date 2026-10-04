قال الموسيقار محمد الموجي، مدير مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ34، إنه لا يرغب في الخوض كثيرا بشأن موضوع اعتذار بعض الفنانين عن المشاركة في المهرجان خلال الفترة الماضية، مضيفا أن جميع الفنانين لهم قيمة كبيرة، وسبق لهم المشاركة في فعاليات المهرجان.

وأضاف الموجي، عبر برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، على قناة النهار، اليوم الأحد: "طلعت لجان كثيرة تدعي أشياء، ممكن يكونوا الفنانين اعتذروا علشان سمعوا كلام معجبهمش، ومش مقصود إهانة أي فنان من فنانينا".

وتابع أنهم يشعرون بالحزن لاعتذار بعض الفنانين، لكن كل شخص يقيم الوضع بطريقته، مضيفا أنهم كانوا يأملون في مشاركتهم، إلا أن الأمور مضت، وبدأت إدارة المهرجان، عقب اعتذارهم، في وضع خطة ثانية للتعامل مع الأمر، ووفقهم الله وانضم إليهم عدد من الفنانين.

واستكمل أن جميع الفنانين المشاركين، سواء المصريين أو العرب، على مستوى عالٍ، مشيرا إلى أن إدارة المهرجان لا تزال تتفاوض مع عدد من المطربين للمشاركة في الدورة الجديدة.

وعن الفنانين الذين تأكد حضورهم، قال إن القائمة تضم: "محمد الحلو، وغادة رجب، وخالد سليم، ونادية مصطفى"، لافتا إلى أن هناك مفاوضات مع الفنان إيهاب توفيق بشأن مشاركته.

وأوضح أن إيهاب توفيق تفاجأ بالمواعيد لأنه مرتبط بأمور أخرى، معربا عن أمله في أن يتمكن من المشاركة في المهرجان، لافتا إلى استمرار التواصل مع الفنانة نسمة محجوب لبحث مشاركتها، وإدارة المهرجان تسعى لاستكمال التفاوض مع عدد من الفنانين، قائلا: "إن شاء الله الصورة كلها تبقى حلوة".

ولم تكد دار الأوبرا المصرية تعلن تفاصيل الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، حتى تحول الإعلان عن البرنامج إلى سلسلة متلاحقة من الاعتذارات والتصريحات والجدل، بدأت باعتذار الفنان محمد ثروت عن المشاركة، وتبعها إعلان على الحجار أسباب غيابه، وتصريحات كل من: المايسترو هاني فرحات ومحمد الموجي بشأن إدارة المهرجان وميزانيته واختياراته الفنية، وصولا إلى إعلان الدكتور رضا الوكيل اعتذاره عن الاستمرار في رئاسة دار الأوبرا المصرية، بعد ساعات من المؤتمر الصحفي للمهرجان.

وبدأت التطورات بإعلان الفنان محمد ثروت عدم مشاركته في الدورة الجديدة، مؤكدا في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه لم يعتد الحديث عن الكواليس علنا طوال مسيرته الفنية الممتدة لنحو 50 سنة، لكنه قال للمرة الأولى بوضوح: "لن أقبل، ولن أشارك في إهانة الفن المصري أو الفنانين المصريين"، معلنا اعتذاره عن المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية لعام 2026.

وجاء اعتذار ثروت بعد إعلان جدول حفلات المهرجان، الذي كان يتضمن مشاركته في "ليلة هاني شاكر" المقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر الجاري، إلى جانب نيفين رجب ونادية مصطفى وفناني الأوبرا، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.