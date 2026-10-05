ألمانيا تتعادل مع اليونان في دوري الأمم الأوروبية

فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة ألمانيا واليونان، التي أقيمت مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وشهد اللقاء منافسة قوية بين المنتخبين، في ظل محاولات متبادلة للوصول إلى الشباك، إلا أن أيًا منهما لم ينجح في استغلال الفرص التي أتيحت له، ليخرج الطرفان بنقطة التعادل دون أهداف.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب اليونان رصيده إلى 8 نقاط، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، بينما وصل رصيد ألمانيا إلى 5 نقاط، في المركز الثالث.

ودخل المنتخب اليوناني المباراة بحثًا عن مواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة، بعدما قدم مستويات قوية خلال الجولات الماضية، في حين كان المنتخب الألماني يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقفه في جدول الترتيب.

وكانت اليونان قد تعادلت مع هولندا بنتيجة 2-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بينما حققت ألمانيا الفوز على صربيا بهدفين دون رد.