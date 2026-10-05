أصدرت وزارة الأوقاف العدد الجديد من مجلة «وقاية» لشهر أكتوبر، تحت عنوان «نصر أكتوبر.. عبور لا يتوقف»، بالتزامن مع ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ويركز العدد على الربط بين ذكرى النصر وما تشهده الدولة المصرية من جهود متواصلة؛ لبناء المستقبل، من خلال مواصلة العمل على بناء الإنسان، ودعم مسارات التنمية، واستكمال جهود بناء الدولة، بما يؤكد امتداد روح أكتوبر في العمل والإنتاج وتحمل المسئولية.

ويأتي هذا العدد في إطار رسالة المجلة التوعوية والمجتمعية، الرامية إلى تعزيز الوعي الثقافي والفكري، وترسيخ القيم الوطنية والإنسانية، وذلك تحت قيادة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وفي سياق جهود الوزارة المتواصلة؛ للإسهام في بناء الإنسان وتنمية الوعي المجتمعي.

وفي افتتاحية العدد، أكد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، أن مقتضيات النصر لا تنفصل عن السمات الأصيلة للشخصية المصرية، من الإيمان المنير المستنير، والوطنية الصادقة، والاتحاد المخلص، والصبر الجميل، والارتباط الشديد بالأرض والعِرض، والمقدرة الفذّة على استيعاب الصعاب، والابتكار في سبيل قهرها، فضلاً عن الاستعداد القوي لكل خطوة من خطوات الحياة، خصوصًا في الأحداث التاريخية الكبرى.

وشدّد وزير الأوقاف أنه وجب علينا أن نُبصِر الماضي بعين الإكبار والاعتزاز، ونُبصِر الحاضر بعين الاتحاد والوعي،؛ أملاً في مستقبل مشرق، متصل بأسباب العزة في الماضي، وأسباب الرفعة والاستقرار في الحاضر.

كما أجرت المجلة حوارًا خاصًّا مع اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير العسكري والإستراتيجي؛ للحديث عن كواليس التخطيط لحرب أكتوبر، وأبرز عناصر الخداع الإستراتيجي التي سبقت العبور، إلى جانب الدروس التي تقدمها التجربة للأجيال الجديدة، وكيف يمكن الاستفادة منها في مواجهة التحديات الأمنية والإستراتيجية الراهنة.

كما خصّصت المجلة ملفًا رئيسًا بعنوان: «مسيرة وطنية لا تتوقف.. عبور النصر جسر بناء المستقبل»، يتناول حكاية النصر والعبور، وما حملته هذه التجربة من دروس ومعانٍ، تمتد إلى حاضر الدولة ومستقبلها، من خلال مواصلة جهود بناء الإنسان ودعم مسارات التنمية، وصولاً إلى معركة الوعي، التي تُمثِّل أحد محاور حماية المجتمع، وتتكامل فيها أدوار مؤسسات الدولة والإعلام والمؤسسات الدينية والتعليمية، إلى جانب دور المجتمع والمواطن.



ويضم العدد مجموعة من المقالات الفكرية المتخصصة، من أبرزها: مقال للأستاذ الدكتور علي جمعة ـ عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بعنوان: «شرف الجندية.. مقام الجندي المصري»، ومقال للدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، تحت عنوان: «دور الإعلام في نصر أكتوبر»، ومقال للواء أ.ح مهندس عادل محمود العمدة، تحت عنوان: «القرارات المصيرية في اللحظات الفارقة»، ومقال للأستاذة الدكتورة سامية خضر - أستاذ علم الاجتماع في جامعة عين شمس، تحت عنوان: «صناعة جيل يجمل مبادئ أكتوبر».

كما ضم العدد عددًا من التقارير المتنوعة، التي تُسلّط الضوء على حكايات حرب أكتوبر المجيدة وربطها بالمشروعات التنموية، التي تقودها الدولة في الوقت الراهن؛ لاستكمال مسيرة بناء الوطن، وتحقيق العبور للمستقبل في المحاور كافة، كما سلطت المجلة الضوء على عدد من النماذج الوطنية، الذين كان لهم دور خاص في صنع ملحمة انتصار أكتوبر المجيد.

وفي إطار تعزيز التواصل مع القراء، خصصت المجلة باب: «منكم وإليكم»؛ لإتاحة مساحة للقراء؛ لمشاركة تجاربهم في نشر الوعي الإيجابي داخل مجتمعاتهم، كلٍّ في مجاله، كما اختتم العدد برسالة توعوية ضمن مبادرة: «صحّح مفاهيمك»، إلى جانب تقديم أربع توصيات عملية للتعريف والتذكير بنصر السادس من أكتوبر عام 1973؛ لتعميق قيم الانتماء، والدفاع عن الوطن، والعطاء، والتضحية في نفوس النشء والشباب.