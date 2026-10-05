المصرية للمطارات: خطة طموحة لإنشاء مبنى ركاب بمطار العلمين بطاقة استيعابية تصل لـ5 ملايين راكب سنويا

قال الطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، إن مطار العلمين الدولي يشهد معدل نمو يبلغ نحو 29%، موضحا أن تحقيق هذا النمو تطلب جهودا كبيرة لتطوير المطار ورفع كفاءة مبنى الركاب.

وأضاف النشار، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي محمود السعيد، أن مبنى الركاب بالمطار كان يستوعب نحو 300 راكب في الساعة، قبل أن تعمل الشركة على تطويره ورفع طاقته الاستيعابية إلى نحو 650 راكبا في الساعة، مشيرا إلى وجود خطة طموحة لإنشاء مبنى ركاب جديد بطاقة استيعابية تتراوح بين 4.5 إلى 5 ملايين راكب سنويا.

وأوضح أن الشركة اتخذت عددا من الإجراءات لتحسين تجربة المسافرين، لاسيما في صالات الوصول والمغادرة، وتقليل الوقت الذي يستغرقه الراكب داخل المطار.

وأشار إلى أن إجراءات الوصول، بدءا من خروج الراكب من الطائرة وحتى استلام حقائبه والانتهاء من إجراءات الجوازات والجمارك، تستغرق حاليا ما بين 15 و20 دقيقة.

وأكد أن سرعة إنهاء الإجراءات تمثل ميزة تنافسية لمطار العلمين، وتسهم في تشجيع المسافرين على تكرار الزيارة، بما يتيح لهم الاستفادة بشكل أكبر من وقتهم في مدينة العلمين، التي وصفها بأنها من المدن الجاذبة للسياحة والاستثمار.

ولفت إلى أن المشروعات السياحية والاستثمارية التي تشهدها مدينة العلمين تسهم في دعم حركة السياحة والطيران، مؤكدا استمرار العمل على تطوير المطارات السياحية، وفي مقدمتها مطارات شرم الشيخ والغردقة والعلمين، من خلال تحسين جودة الخدمات، وتسهيل حركة الركاب، وتعزيز معايير الأمان للركاب والطائرات.