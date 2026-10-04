الزمالك يعلن تجديد عقد يوسف عمرو لمدة 5 سنوات

نجح نادي الزمالك في تجديد تعاقد يوسف عمرو، لاعب الفريق الأول لكرة اليد مواليد 2008، لمدة 5 سنوات مقبلة، ليستمر اللاعب ضمن صفوف القلعة البيضاء ويواصل مشواره مع النادي خلال السنوات المقبلة.

ويشغل يوسف عمرو مركز الظهير الأيمن، ويعد أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة اليد بنادي الزمالك، خاصة بعد المستوى المميز الذي قدمه مؤخرًا مع الفريق، وتتويجه بجائزة أفضل ظهير أيمن في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب» من جانب الاتحاد الدولي لكرة اليد.

ويأتي تجديد تعاقد اللاعب لمدة 5 سنوات في إطار حرص نادي الزمالك على الحفاظ على العناصر المميزة والمواهب الشابة التي تمثل مستقبل فريق كرة اليد، ومنحها الاستقرار اللازم لمواصلة التطور والتألق بقميص القلعة البيضاء.

وحضر مراسم توقيع تجديد التعاقد هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ومحمد علاء «لوكا»، المدير الرياضي للفريق الأول لكرة اليد، وشادي طارق، مدير تعاقدات ألعاب الصالات بالنادي.

ويؤكد نادي الزمالك، من خلال تجديد تعاقد يوسف عمرو، استمرار سياسته في الحفاظ على المواهب الواعدة ودعمها، بما يسهم في بناء جيل قوي قادر على مواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية والدولية، ورفع راية القلعة البيضاء في مختلف المحافل.