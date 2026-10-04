خالد الجندي: الرئيس السيسي أصر أن تخرج مصر من العتمة والظلام إلى بناء دولة حديثة وجمهورية جديدة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدولة أضافت أكثر من 7500 كيلومتر من الطرق الجديدة، وتطوير ما يزيد على 100 ألف كيلومتر من شبكات الطرق القديمة، فضلا عن إنشاء 24 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع المجهزة بأحدث التقنيات لاستيعاب ملايين المواطنين.

وأضاف الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر شاشة "dmc"، أن الدولة ضخت استثمارات بمئات المليارات لتطوير الشبكة القومية، وإنشاء مراكز تحكم حديثة وتوفير السكن لملايين المصريين.

وأشار إلى أن بناء مصانع جديدة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة استندا بالأساس إلى استقرار شبكة الكهرباء والطاقة، مضيفا أن استقرار الطاقة كان "الركيزة الأساسية التي رفعت حجم الصادرات"، منها البترول على سبيل المثال لتسجل 48.5 مليار، وواصلت صعودها لتتجاوز 25 مليارا خلال النصف الأول من عام 2026 وحده، مع وصول المنتجات المصرية إلى أكثر من 150 دولة حول العالم.

ولفت إلى أن قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، شهد مشروعات التوسع الأفقي الزراعي العملاقة، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة، وتوشكى، والريف المصري، والتي تستهدف تنمية أكثر من 4 ملايين فدان.

وأشار إلى تشييد محطات رفع وتجميع حديثة وعملاقة تعتمد بالكامل على الطاقة الكهربائية لتأمين قوت الشعب.

وشدد على أن "المشروعات القومية والتوسعات العمرانية والصناعية والزراعية لم تكن مجرد أحجار وبنية تحتية فقط"، مشيرا إلى أنها "استوعبت اليد العاملة ووفرت أكثر من 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ولمواطنين كانوا يفتقدون مصادر الدخل الشريف".

ودعا الجندي إلى أهمية المصارحة واستحضار مكتسبات الاستقرار الأمني والمجتمعي والحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف "لم يشكر الله من لم يشكر الناس".

وأضاف أن التحول العظيم واسترداد البلاد مرة أخرى من جماعة الإخوان الإرهابية لم يأت من فراغ، موضحا أن استعادة شبكة الكهرباء كانت وراءها إرادة سياسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أصر أن "تخرج مصر من العتمة والظلام إلى بناء دولة حديثة وجمهورية جديدة".