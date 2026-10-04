إرنا : استقالة وزير النفط الإيراني

أفادت وكالة الأنبار الرسمية الإيرانية "إرنا" الأحد، باستقالة وزير النفط محسن باك نجاد، فيما سيتولى حامد بوفارد، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة، منصب القائم بأعمال الوزير.

ولم تتضمن المعلومات الواردة تفاصيل بشأن أسباب الاستقالة.

وكان باك نجاد قد تولى حقيبة النفط في أغسطس 2024، ضمن حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

وتأتي هذه الاستقالة في وقت تواجه فيه إيران قيودا على صادراتها النفطية بفعل الحصار البحري الأميركي، بينما تحاول دول أخرى في المنطقة الحفاظ على تدفق شحناتها عبر مسارات بديلة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، أن قدرة إيران على تصدير نفطها عبر مضيق هرمز تراجعت منذ إعادة فرض الحصار الأمريكي في يوليو الماضي.

وبحسب الصحيفة، يضغط تراجع الإيرادات النفطية على طهران، في وقت أصبحت فيه طرق الشحن البديلة عاملا مهما لاستمرار صادرات الدول الأخرى، رغم ارتفاع تكلفتها والمخاطر المحيطة بها.

والسبت، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إيران لن تكون لديها أي شحنات نفطية في عرض البحر هذا الأسبوع، ولن تحقق إيرادات منها، في ظل ما وصفه بعزل اقتصادي أميركي "غير مسبوق".