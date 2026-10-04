شهدت محطة روض الفرج بالخط الثاني لمترو الأنفاق، اليوم الأحد، فعاليات اليوم الثاني من احتفالات اليوبيل اللؤلؤي لمرور 30 عاما على تشغيل الخط الثاني "شبرا الخيمة – المنيب"، حيث أحيت فرقة القاهرة للإنشاد الوطني والديني حفلا فنيا مميزا، وسط حضور وتفاعل جماهيري لافت من ركاب المترو والمواطنين.

وقالت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، في بيان اليوم، إن تنظيم هذه الفعاليات يأتي ضمن البرنامج الاحتفالي المتكامل الذي أعدته وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والمونوريل، احتفالا بمرور ثلاثة عقود على تشغيل أحد أهم شرايين النقل الجماعي في القاهرة الكبرى.

وأضافت أن وزارة النقل والشركة تحرصان على أن تمتد مظاهر الاحتفال إلى المواطنين داخل محطات المترو، من خلال تقديم فعاليات فنية وثقافية متنوعة، بما يساهم في تحويل المحطات إلى مساحات نابضة بالفن والثقافة والبهجة، ويمنح الركاب تجربة مختلفة خلال رحلتهم اليومية.

وأوضحت الشركة أن فرقة القاهرة للإنشاد الوطني والديني قدمت خلال الحفل مجموعة مميزة من الأناشيد والابتهالات الدينية والأغاني الوطنية وروائع التراث المصري، وسط تفاعل كبير من الركاب الذين حرصوا على الاستماع والتصوير والتفاعل مع الفقرات الفنية، منوهة إلى أن المحطة شهدت أجواء مبهجة عكست مشاعر الحب والانتماء لمصر والاعتزاز بتاريخها، في احتفالية جمعت بين المواطنين والعاملين وركاب المترو في مناسبة استثنائية تستعيد ذكريات 30 عاما من رحلة الخط الثاني في خدمة الملايين.

ونوهت بأن تجهيز منطقة خاصة للتصوير (فوتوسيشن) داخل محطة روض الفرج، لإتاحة الفرصة للركاب والأسر والشباب والأطفال لالتقاط صور تذكارية توثق مشاركتهم في احتفالات اليوبيل اللؤلؤي، وتضمنت منطقة التصوير كاميرا فوتو بوث وكاميرا 360 درجة، الأمر الذي لاقى إقبالا كبيرا من المواطنين، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية.

كما وزعت شركة المترو الهدايا التذكارية والأعلام والميداليات والنتائج والهوايات على المواطنين، في إطار الحرص على إدخال البهجة والسرور على الركاب ومشاركتهم الاحتفال بمرور 30 عاما على تشغيل الخط الثاني.

وأعلنت الشركة عن مواصلة فعاليات الاحتفال غدا في يومها الثالث والأخير داخل محطة شبرا الخيمة، لتختتم الشركة برنامج احتفالاتها باليوبيل اللؤلؤي للخط الثاني، مؤكدة أن هذه الاحتفالية تعكس أن مترو الأنفاق ليس مجرد وسيلة لنقل الركاب، وإنما شريان حيوي في حياة ملايين المصريين، ومنصة للتواصل المجتمعي والثقافي والفني، فضلا عن دوره الرئيسي في دعم منظومة النقل الجماعي وخدمة المواطنين على مدار ثلاثة عقود.