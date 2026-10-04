شهدت أسواق ومحال بيع الدواجن بمحافظة كفر الشيخ، اليوم ارتفاعا جديدا في أسعار الدواجن، حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى نحو 88 جنيها للكيلو، وسط حالة من التباين في حركة البيع والشراء بين المواطنين والتجار، بالتزامن مع استمرار تغيرات أسعار الدواجن بالأسواق.

ورصدت «الشروق» خلال جولة بعدد من الأسواق ومحال بيع الدواجن بالمحافظة، ارتفاعا في الأسعار مقارنة بالفترات السابقة، فيما أكد عدد من البائعين أن أسعار الدواجن تتأثر بصورة مباشرة بتكاليف التربية وأسعار الأعلاف والنقل، إلى جانب حركة العرض والطلب داخل الأسواق.

وقال محسن علي، أحد بائعي الدواجن في كفر الشيخ، إن سعر كيلو الدواجن البيضاء وصل إلى نحو 88 جنيهًا، موضحا أن الأسعار تشهد تغيرا من وقت لآخر وفقا للأسعار المتداولة في الأسواق وتكلفة شراء الدواجن من المزارع.

وأضاف علي سامي صاحب محل دواجن بمدينة كفر الشيخ، أن حركة البيع أصبحت أكثر هدوءا مقارنة بالفترات التي كانت فيها الأسعار أقل، مشيرا إلى أن المواطن أصبح يشتري احتياجاته بكميات محدودة لتقليل النفقات، خاصة مع ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية.

وأشار، إلى أن أسعار الدواجن لا تتوقف فقط على سعر البيع داخل المحال، وإنما ترتبط بسلسلة من التكاليف تبدأ من المزرعة وتشمل الأعلاف والأدوية والرعاية والنقل والتشغيل، وهو ما ينعكس في النهاية على السعر الذي يدفعه المستهلك.

وفي المقابل، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من ارتفاع أسعار الدواجن، مؤكدين أنها تمثل أحد مصادر البروتين الأساسية للأسر المصرية، وأن أي زيادة في أسعارها تؤثر بصورة مباشرة على ميزانية الأسرة.

وقال محمد صبحي، أحد أهالي كفر الشيخ، إن ارتفاع أسعار الدواجن إلى 88 جنيها بعد أن كانت بـ67 جنيها أصبح يمثل عبئا إضافيا على الأسرة، موضحا أنه يضطر إلى تقليل الكمية التي يشتريها أو البحث عن بدائل غذائية أقل تكلفة.

وأضافت ياسمين السيد، من أهالي المحافظة، أن أسعار الدواجن شهدت تغيرات متكررة خلال الفترة الأخيرة، مطالبة بضرورة وجود رقابة مستمرة على الأسواق والتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة أمام المواطنين.

وقال عبده السعدني، إن المواطن أصبح يتابع أسعار الدواجن بشكل يومي قبل اتخاذ قرار الشراء، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العديد من السلع، مؤكدًا أن أي زيادة جديدة تضع ضغوطًا إضافية على ميزانية الأسر.

وتواصل الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة متابعة الأسواق والتأكد من الالتزام بالإعلان عن الأسعار وعدم وجود ممارسات احتكارية أو مخالفات تؤثر على حركة البيع والشراء.