وزير خارجية إيران: بدأنا مسارا جديدا لبناء الثقة مع دول الخليج

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن طهران بدأت مسارًا جديدًا لبناء الثقة مع دول الخليج، مشيرًا إلى إحراز تقدم في هذا المسار، ولا سيما على صعيد تعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

وأوضح عراقجي، خلال لقاء مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المقيمين في طهران، أن اجتماعات الوفد الإيراني مع دول الجوار، خصوصًا دول الخليج، خلال زيارته الأخيرة إلى نيويورك، كانت «مثمرة للغاية» واتسمت بالاحترام والود.

وأضاف أن هناك «إرادة مشتركة» بين دول المنطقة والجمهورية الإسلامية الإيرانية للعمل على إرساء السلام والاستقرار والأمن في الخليج، مؤكدًا أن بلاده تسعى بجدية إلى مواصلة هذا المسار.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الدول الأوروبية، أوضح عراقجي، أنه عقد عددًا من الاجتماعات مع مسئولين أوروبيين، مشيرًا إلى أن الحوار مع هذه الدول يتسم، بحسب وصفه، بـ«الصراحة التامة».

وانتقد وزير الخارجية الإيراني اعتراف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بمشاركة دول أوروبية في الحرب الأمريكية ضد إيران، قائلًا إن تصريحاته بشأن انطلاق أكثر من 5 آلاف طائرة مقاتلة أمريكية من قواعد في أوروبا لمهاجمة إيران تثير تساؤلات لدى طهران.

وأعرب عن أمله في أن تعيد الدول الأوروبية النظر في مواقفها تجاه إيران، منوهًا أن ظهران لا تزال تنتظر إجابة من الدول الأوروبية عن أسباب مشاركتها في الحرب.