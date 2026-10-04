صحة غزة: حصيلة ضحايا خروقات الاحتلال ترتفع إلى 1454 شهيدا و5090 إصابة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 9 شهداء (6 شهداء جدد + 3 شهداء متأثرين بإصابتهم)، و18 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 وحتى اليوم، إلى 1454 شهيدًا، و5090 إصابة، و835 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الحصيلة التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023، إلى 74 ألفًا و237 شهيدًا، و175 ألفًا و206 إصابات.

واستشهد مواطنان، بينهما طفلة، وأصيب آخرون، الأحد، جراء إطلاق النار والقصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في خروقات جديدة لوقف إطلاق النار.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام باستشهاد مواطن وإصابة ما لا يقل عن 9 آخرين، بينهم مصاب بحالة حرجة، جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية جنوبي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي حادثة أخرى، استشهدت الطفلة سها محمد الصيايحة (6 سنوات)، متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال داخل خيمة نزوحها في منطقة وادي السلقا جنوبي دير البلح.

وفي شمال القطاع، أصيب عدد من المواطنين برصاص جيش الاحتلال في بلدة بيت لاهيا، في وقت تواصلت فيه عمليات إطلاق النار والاستهداف في عدة مناطق.

وفجر الأحد، أصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية قرب مقر نقابة المهندسين شمال غربي مدينة غزة.

وبالتزامن، أطلقت طائرات مروحية إسرائيلية النار شرقي مدينة غزة، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف في المناطق الشرقية للمدينة، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بينما شهدت المناطق الشرقية لمدينة حمد شمالي خان يونس إطلاق نار مكثفًا من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وفي مواصي خان يونس، أطلقت الآليات الإسرائيلية النار باتجاه خيام النازحين في منطقة بئر 19، بالتزامن مع استمرار عمليات القصف والنسف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وتأتي هذه الاستهدافات في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لوقف إطلاق النار، عبر القصف وإطلاق النار وعمليات النسف التي تطال مناطق مأهولة ومخيمات للنازحين في أنحاء القطاع.