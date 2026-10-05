يشارك المخرج عبد الوهاب شوقي في الدورة الـ48 من مهرجان سينيميد - مونبيلييه للسينما المتوسطية في فرنسا بفيلمين، حيث يشهد المهرجان عرض فيلمه القصير "آخر المعجزات"، إلى جانب اختيار مشروع فيلمه الروائي الطويل الأول "يونس في بلاد الشوق" للمشاركة في منحة سينيميد لتطوير مشاريع الأفلام الروائية الطويلة.

وأعلن شوقي، عبر حسابه على فيسبوك اختياره للمشاركة في منحة تطوير الأفلام، وكتب: "السنة دي طالع مونبيلييه بمنظرين.. مشروع فيلمي الطويل الأول يونس في بلاد الشوق تم اختياره للمشاركة في منحة سينيميد لتطوير مشاريع الأفلام الروائية الطويلة، وفي المقابل، يشارك "آخر المعجزات" بعرض جديد ضمن فعاليات مهرجان سينيميد".

جدير بالذكر أن فيلم"يونس في بلاد الشوق" لا يزال في مرحلة التطوير، وهو من تأليف وإخراج عبد الوهاب شوقي، ويعد أول أفلامه الروائية الطويلة، بعدما خاض تجربته الإخراجية الأولى من خلال الفيلم القصير "آخر المعجزات". وحصل المشروع على منحة من الصندوق العربي للثقافة والفنون "آفاق" لمرحلة التطوير.

أما فيلم "آخر المعجزات" فهو تأليف مارك لطفي وعبد الوهاب شوقي، عن قصة "معجزة" للأديب نجيب محفوظ، وبطولة خالد كمال وأحمد صيام وعابد عناني، مع ظهور غادة عادل ضيفة شرف. ويتناول قصة يحيى، الصحفي الأربعيني، الذي يتلقى مكالمة هاتفية غامضة من شخص ميت، فتأخذه في رحلة ذات طابع روحي.

وكان "آخر المعجزات" قد بدأ رحلته من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قبل مشاركته في مهرجان مالمو للسينما العربية، حيث حصل على جائزة أفضل فيلم قصير، ثم مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي الذي نال خلاله الجائزة الكبرى للأفلام القصيرة، ومهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الذي حصل فيه على الجائزة الذهبية في مسابقة الفيلم المصري، كما وصل إلى مهرجان روتردام السينمائي الدولي.