منتخب مصر يتراجع مركزًا في تصنيف فيفا بعد خسارة جنوب إفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تراجع منتخب مصر مركزًا واحدًا في التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ليحتل المركز الـ25 بدلًا من المركز الـ24، عقب خسارته أمام جنوب إفريقيا في المباراة الودية التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي.

وخسر الفراعنة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم، لتُحتسب نتيجة المباراة ضمن نقاط التصنيف العالمي للمنتخبات.

وبحسب التصنيف، أصبح رصيد منتخب مصر 1585.86 نقطة، ليأتي في المركز الـ25 عالميًا بعدما كان يحتل المركز الـ24 قبل خوض مواجهة جنوب إفريقيا.

وجاء تراجع الفراعنة مركزًا واحدًا عقب الخسارة بهدف نظيف أمام منتخب جنوب إفريقيا في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

وكان منتخب مصر قد خاض المباراة بعدما حقق فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد، قبل أن يتلقى خسارته أمام جنوب إفريقيا في ثالث مبارياته خلال فترة التوقف الدولي الحالية.