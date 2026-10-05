- الأزهري يوجه برفع كفاءة المسجد والحفاظ على هويته التراثية تلبيةً لتطلعات أهالي المنطقة ومريدي العارف بالله

تفقد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، خلال جولة ميدانية واسعة مسجد ومقام العارف بالله السيد عبد الوهاب الشعراني بميدان باب الشعرية بمحافظة القاهرة، لإعطاء شارة البدء الرسمية في تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير الشامل للمسجد، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية الحكيمة والمستمرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير وإحلال وتجديد مساجد آل البيت والأولياء والصالحين بما يليق بمكانتها الروحية والتاريخية، والذوق المعماري الفريد في وجدان المصريين.

ورافق وزير الأوقاف خلال جولته الميدانية وفد هندسي وتنفيذي من قيادات الوزارة، ضم اللواء المهندس محمد عراقي، مساعد وزير الأوقاف للشئون الهندسية، والمهندسة سماح السيد، مدير عام الشئون الهندسية بالوزارة، والشيخ أحمد جمال، مدير مديرية أوقاف القاهرة، وعدد من القيادات الدعوية بالمديرية؛ لمتابعة الحالة الإنشائية للمسجد على أرض الواقع.

وحضر من جانب «مؤسسة مساجد» القائمة على التعاون والشراكة في أعمال هذا التطوير: الأستاذ مظهر عبد الدائم - عضو مجلس أمناء المؤسسة، والمهندس عمرو مصطفى - مدير الإدارة الهندسية بالمؤسسة.

واتطلع وزير الأوقاف خلال الجولة على كل مقترحات الإدارة الهندسية ومقترح التصميم المطور الذي أعدته المؤسسة بالتنسيق التام والكامل مع القطاع الهندسي بالوزارة، وتتضمن هذه المقترحات الشاملة معالجة كل العيوب والأضرار التي لحقت بمبنى المسجد جراء العوامل الزمنية، بالإضافة إلى تحديث شبكات المرافق والخدمات والأنظمة الصوتية والإضاءة بالكامل، مع الالتزام التام والمطلق بالحفاظ على الطابع المعماري الفريد والروح التاريخية للمسجد والضريح الشريف دون مساس بهويته البصرية.

وأكد الوزير أن خطة وزارة الأوقاف تمضي بقوة وعزم لترجمة الرؤية الرئاسية الثاقبة في إعمار بيوت الله -عز وجل- مبنى ومعنى، مشددًا على أن تطوير مساجد الأولياء والعلماء يمثل إحياءً حقيقيًا لثروة مصر الحضارية والدينية وتاريخها الصوفي المشرق، ووجه معاليه الأجهزة الهندسية المعنية بسرعة إنهاء كل الإجراءات الإدارية والفنية لبدء العمل الفعلي والتنفيذي على أرض الواقع في أقرب وقت، تلبيةً لتطلعات المواطنين وأهالي المنطقة الكرام ومريدي ومحبي الإمام العارف بالله عبد الوهاب الشعراني.