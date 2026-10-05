رئيس جنوب الوادي الأهلية يوضح أسباب قبول 700 طالب فوق الطاقة وتوزيعهم على جامعات أخرى

تحدث الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية، عن قبول الجامعة لنحو 700 طالب فوق طاقتها الاستيعابية بمختلف البرامج الدراسية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، إن الجامعة لم تنتظر التعليمات الجديدة الخاصة بقبول الطلاب للعام الدراسي الحالي، واعتمدت على النسبة السابقة التي أجازت قبول 10% إضافية عن الأعداد المقررة، معلقًا:«هذا هو الخلل».

وأضاف أن الجامعة لا يمكنها قبول هذه الأعداد الإضافية في ظل التعليمات الجديدة، الأمر الذي دفع لتوزيعهم على جامعات أخرى وفقًا للنطاق الجغرافي الأقرب، أو المجموع الكلي.

ونوه إلى أن الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي لم يرتض هذه الزيادة، وشكّل لجنة بقيادة الدكتور عصام الدين صادق رئيس جامعة المنيا، وآخرين، لدراسة آليات توزيع هؤلاء الطلاب على مختلف الجامعات.

وأكد تعاون رؤساء الجامعات وموافقتهم على استيعاب أعداد محددة من الطلاب في التخصصات المتاحة، مضيفًا أنه تم توزيع ملفات الطلاب المعنيين عليها وأن المصاريف المُسددة ستحول لها كذلك، معلقًا: «أي قرش دفعوه حتى في البداية هيروح».

وذكر الفائدة التي تحققت للطلاب المتأثرين بهذا الخلل الإداري، ومنها قبولهم في بعض الكليات التي يتجاوز الحد الأدنى للقبول بها مجموعهم الكلي.



وأصدرت جامعة جنوب الوادي الأهلية، بيانًا توضيحًا لموقف عدد من الطلاب الذين تم تحويلهم إلى جامعات أهلية أخرى في التخصصات نفسها، مؤكدة أنه تم عقد لقاء مع الطلاب وأولياء أمورهم والتعامل الفوري مع مشكلاتهم المتعلقة بالبرامج الدراسية المختلفة.

وأشارت الجامعة إلى إتاحة تحويل الطلاب إلى جامعات أهلية تقع في محل إقامتهم أو الأقرب إليه، تيسيرًا عليهم، وذلك وفقًا لتوافر البرنامج الدراسي المطلوب والطاقة الاستيعابية المحددة بالجامعة المحول إليها، مؤكدة عدم إلغاء قبول أي طالب.

وأضافت أن إدارة الجامعة خاطبت الجامعات الأهلية التي تم تحويل الطلاب إليها، لتيسير إجراءات قبولهم، وقد تمت الاستجابة لهذه الطلبات بشكل فوري.

وأكدت الجامعة تحويل جميع المصروفات الدراسية التي سددها الطلاب إلى الجامعات المحولين إليها، إلى جانب تسليم ملفات الطلاب وشهاداتهم إلى تلك الجامعات لاستكمال إجراءات التحويل والالتحاق.