 رئيس الوزراء الإسباني يدعو إلى انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء الإسباني يدعو إلى انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر المقبل

بيدرو سانشيز
بيدرو سانشيز
وكالات
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2026 - 10:32 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2026 - 10:32 ص

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الاثنين، في مدريد خلال مؤتمر صحفي إلى انتخابات عامة مبكرة في 29 نوفمبر، بعد رفض مجلس النواب، الجمعة، محاولة الحكومة لاحتواء أزمة الإسكان وسط احتجاجات حاشدة.

وأسقط البرلمان، الجمعة، مشروعي قانونين قدمتهما حكومة سانشيز في محاولة لاحتواء أزمة السكن، ملحقا نكسة برئيس الوزراء الاشتراكي، وفاتحا الباب أمام تصعيد الاحتجاجات.

وتعاني إسبانيا البالغ عدد سكانها 50 مليون نسمة فجوة بين الطلب والمساكن الجديدة. ويقدّر المصرف المركزي النقص بنحو 700 ألف وحدة.

ويمثّل توفير السكن بتكلفة ميسّرة إحدى أبرز المشاكل الاجتماعية في البلاد خلال السنوات الأخيرة، لكن الاحتجاجات اتّخذت بعدا واسعا بعد إجبار المستأجرة المسنّة ماريكار من أباسكال على تَرك شقة أمضت فيها نحو 70 عاما بعدما استحوذت شركة على العقار ورفعت الإيجار بنسبة 275 في المئة.

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