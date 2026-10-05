مسئولان إسرائيليان: مساعد الطيار خطط لهجوم طائرة فلاي دبي قبل توظيفه

قال مسئولان إسرائيليان على دراية بالتحقيق إن مساعد قائد طائرة فلاي دبي، الذي طعن قائدها فيما يشتبه بأنها محاولة لإسقاط الطائرة الأسبوع الماضي، قال للمحققين الإماراتيين إنه خطط للهجوم قبل توظيفه في الشركة.

وقال مصدر ثالث مطلع على التحقيق الإماراتي إن مساعد الطيار، وهو مواطن عماني، كان يخطط لتحطيم الطائرة التي كانت متجهة يوم الأربعاء إلى مطار بن جوريون بالقرب من تل أبيب.

وأضاف المصدر أنه قاد رحلة إلى تل أبيب في وقت سابق من العام وكان ينوي اختطاف الطائرة وتحطيمها آنذاك، لكنه قرر عدم القيام بذلك.

ولم يتضح بعد السبب الذي دفع مساعد الطيار لتغيير رأيه في تلك الرحلة السابقة، لكن المصدر ذكر أنه من المعتقد أنه كان يعرف شخصا على متن الطائرة.

وتحدثت جميع المصادر شريطة عدم الكشف عن هوياتها لمناقشة التحقيق. ولم ترد السلطات الإماراتية والإسرائيلية بعد على طلب «رويترز» للتعليق، ولم ترد شركة فلاي دبي كذلك.

وقال النائب العام للإمارات إن مساعد الطيار على متن رحلة فلاي دبي رقم إف.زد 1073، التي كانت متجهة من دبي إلى إسرائيل يوم الأربعاء الماضي، هاجم الطيار بفاس الطوارئ، ووصف الواقعة بأنها «عملية إرهابية».

وقال مصدران إن مساعد الطيار عماني يدعى همام الهمامي. ولم يذكر المسئولون الإسرائيليون اسم مساعد الطيار، لكنهم قالوا إنه من سلطنة عمان. ولم تكشف السلطات الإماراتية ولا فلاي دبي علنا عن هوية مساعد الطيار.

ولم تتمكن «رويترز» من الوصول بشكل مستقل إلى الهمامي، الموجود رهن الاحتجاز في الإمارات، للحصول على تعليق منه. ولم تعلن الإمارات عن أي تهم رسمية موجهة إليه، ولا يعرف ما إذا كان عين محاميا للدفاع عنه. ولم تعلق عمان على الواقعة.

وقال المسئولان الإسرائيليان إن مساعد الطيار أخبر المحققين بأنه تقدم بطلب للحصول على وظيفة لدى «فلاي دبي» المملوكة لإمارة دبي بعد البحث عن شركات طيران تسير رحلات إلى تل أبيب.

وقال المصدر الثالث إن إسرائيل تتلقى باستمرار أحدث المستجدات بشأن التحقيق من الإمارات.

وتسنى تجنب وقوع كارثة على متن الرحلة إف.زد 1073 بعدما تمكن ركاب وطاقم الطائرة من السيطرة على مساعد الطيار.

ونجا الطيار الهندي سميت ماتشار بعد الهجوم، وأشيد به باعتباره بطلا لتمكنه من فتح باب قمرة القيادة. وكان على متن الطائرة أكثر من 170 من الركاب وأفراد الطاقم، معظمهم إسرائيليون.

وتولى طيار احتياطي من «فلاي دبي» كان مسافرا على متن الرحلة قيادة الطائرة وهبط بها في مطار إقليمي بشمال غرب السعودية، حيث احتجزت السلطات مساعد الطيار، ونقل لاحقا إلى الإمارات يوم الخميس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الطيارين الذين يحملون جنسية دول لا تربطها علاقات دبلوماسية بتل أبيب، مثل عمان، غير مسموح لهم بقيادة رحلات جوية إلى إسرائيل.

ولم يتضح بعد كيف تم تكليف مساعد الطيار بالمشاركة في الرحلة المتجهة إلى تل أبيب، وأمر نتنياهو منذ ذلك الحين بإجراء مراجعة لشركات الطيران الأجنبية التي تسير رحلات إلى إسرائيل.

وتحقق وحدة أسترالية لمكافحة الإرهاب تضم عدة وكالات في صلات تربط مساعد الطيار بأستراليا، إذ كان مسجلا في السابق بجامعة آر.إم.آي.تي في ملبورن، بولاية فيكتوريا. وقال مصدر رابع إن مساعد الطيار درس هناك قبل حوالي 10 سنوات.