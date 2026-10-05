مقتل شابين إثر إطلاق النار عليهما من ملثمين في أسوان

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كشفت التحريات الأولية ملابسات واقعة العثور على جثتين لشابين داخل قرية المنشية الجديدة التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، إذ تبين أن ملثمين يستقلان دراجة نارية أطلقا أعيرة نارية تجاه الشابين، ما أسفر عن وفاتهما في الحال.

وأجرت الجهات المختصة المعاينة اللازمة لموقع الحادث، قبل نقل الجثتين إلى مشرحة كوم أمبو، تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الواقعة.

فيما كثفت مباحث كوم أمبو جهودها لكشف ملابسات الحادث، وتحديد هوية المتهمين المتورطين فيه والدوافع وراء ارتكابه، تمهيدًا لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.