أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه جهود رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لفرض سلطة الدولة في البلاد وإنهاء الفساد وحصر السلاح بيد الدولة.

جاء ذلك في منشور لترامب، الجمعة، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، بشأن الخطوات التي يتخذها الزيدي لترسيخ سلطة الدولة في العراق.

وأكد ترامب دعم بلاده جهود الزيدي لبسط سلطة الدولة في جميع أنحاء العراق، ووقف تهريب النفط، وإنهاء الفساد، ووضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة.

وأضاف: "ندعم جهود رئيس الوزراء الزيدي لبناء عراق موحد ومزدهر وقوي يتخذ قراراته السياسية بنفسه".

وكانت قيادة قوات حرس الحدود العراقية أعلنت بدء العمل على إغلاق جميع المنافذ والمعابر الحدودية غير الرسمية في البلاد، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي.

وسبق أن أكد الزيدي، وفق بيان لمكتبه الإعلامي، عدم التراجع عن حصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد والتهريب، وحماية الموارد الوطنية.