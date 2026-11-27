سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق والمونوريل، حاجتها لشغل عدد من الوظائف بنظام التعاقد، في إطار دعم منظومة العمل والاستعانة بالكفاءات والكوادر الفنية والإدارية.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم، إن الوظائف المطلوبة كالتالي: الوظائف المطلوبة (ذكور فقط):

- فني صيانة.

- عامل صيانة سكة.

- مشرف محطة.

- مراقب لوحة.

- قائد قطار بالخط الرابع .

ونوهت إلى أن التقديم يكون وفقا للشروط والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة، والتي تتضمن اجتياز الاختبارات الشخصية والطبية واختبارات اللغة الإنجليزية لبعض الوظائف، وتوافر شروط السن والإقامة والخدمة العسكرية، والقدرة على تحمل المسؤولية والعمل بنظام الورديات.

وأوضحت أن موعد التقديم سيكون اعتبارا من غدا السبت وحتى الخميس المقبل 3 ديسمبر القادم.

وذكرت الشركة أن تقديم الطلبات يتم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق (مترو القاهرة) بداية من غدا السبت وللاستفسار: 16048.

وأعلنت الشركة التقديم من خلال الموقع https://Cairometro.gov.eg

ولفتت إلى ضرورة الاطلاع على صور الإعلانات المرفقة لمعرفة الشروط التفصيلية والمؤهلات المطلوبة والمستندات الواجب إرفاقها لكل وظيفة.