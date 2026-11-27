الطب الشرعي يواصل مطابقة باقي العينات المأخوذة من باقي الأسر للتعرف على الجثامين



توصل عدد من أسر المفقودين في حادث الطريق الدائري بالوراق إلى جثامين ذويهم بعد إجراء تحاليل DNA، الذي أكد تطابق الهوية البيولوجية للجثمان وصلة القرابة، وذلك بعدما تسبب الحادث المروع في تفحم 27 سيارة ونحو 30 جثمانا.

وقضى أهالي المفقودين ساعات من الترقب وسط استغاثات على منصات التواصل الاجتماعي لمحاولة البحث عن ذويهم الذي جمعهم القدر بالتواجد في مكان انقلاب سيارة نقل المواد البترولية واشتعال النيران بها وفي السيارات المحيطة بها.

وبحسب روايات بعض الأهالي الذين التقتهم لـ"الشروق"، كان بين المفقودين أحد الأشخاص يعمل بشركة أدوية كان في طريقه لتوصيل "طلبيه" بمدينة 6 أكتوبر، وآخرين في شركة للدهانات كانوا في طريقهم للعودة إلى شبرا الخيمة، وآخر سائق على سيارة ميكروباص يسعى للبحث عن لقمة عيشه ومصدر رزقه.

ويواصل الطب الشرعي عملية تطابق عينات الـ DNA المأخوذة من الأسر التي تبحث عن مفقوديها، مع جثامين الضحايا، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وتسليم الجثامين إلى ذويهم.

مأساة في الوراق.. 5 من أسرة واحدة بين الضحايا

بين الضحايا المفقودين في الحريق الذين تم التعرف عليهم، أب وطفليه وطفلين آخرين لشقيقه، ويشيع أهالي منطقة الوراق، الجثامين الخمسة، اليوم عقب صلاة العصر من مسجد السلام، وذلك بعد استلام الجثامين والتصريح بالدفن.

عائدون إلى قدرهم.. زملاء جمعهم العمل والموت

وقالت بسمة عصام، ابنة شقيق عماد محمد البالغ من العمر 54 عامًا إنه كان أحد المفقودين في حريق الدائري وتم التوصل إلى جثمانه بين المتوفيين، موضحة أن عمها من شبرا الخيمة ودائم السير على الطريق الدائري، لطبيعة عمله بشركة دهانات البناء منذ 6 سنوات.

وتابعت لـ "الشروق" إن يوم الحادث كان عمها عائدًا من عمله هو وثلاثة آخرين من زملائه، كانوا يستقلون سيارة سوزوكي تفحمت بالكامل في الحريق، وأسفر ذلك عن وفاة عمها واثنين آخرين هم: معتز شوقي، ومحمد أشرف، بينما يرقد الثالث داخل العناية المركزة لإصابته بحروق من الدرجة الثانية متفرقة بالجسد.

وأضافت ابن شقيقة المتوفي أن الحادث تصادف مع وقت انتهاء عمها من العمل، وقتها شعرت هى وباقي أسرتها بالقلق الشديد، خاصة لتأخره عن العودة إلى المنزل، بالإضافة إلى هاتفه المغلق طوال الوقت، مشيرة إلى أنه بالبحث للوصول إلى عمها، تأكد أنه تواجد وقت الحريق وتفحمت السيارة التي كان يستقلها بالكامل.

وأشارت إلى أنه لم يتم العثور عليه وسط المصابين وقتها زادت الشكوك حول وفاته وأن جثمانه بين المتوفيين الـ 31، وتحول الشك إلى اليقين بعد الانتهاء من إجراء التحاليل DNA، الذي تبين تطابق الجينات، وقتها ساد الحزن واتشح الجميع بالسواد، وهم في انتظار استلام الجثمان والتصريح بالدفن عقب صلاة الجمعة.

ووصفت بسمة عمها بطيبة القلب وحسن الخلق، قائلة: "كان حنين علينا وبيحبنا وبيعاملنا زي أولادة".. واستكملت أنه لديه 4 أبناء أكبرهم يبلغ من العمر 20 عامًا وأصغرهم 7 سنوات.

أبو النور.. والد الطفلين الذي لقي حتفه وتفحمت سيارته

ومن جانبه قال أحد أقارب أبو النور حسين، سائق السيارة الميكروباص المتوفى في حادث دائري الوراق، إن المتوفى كان متواجدا بمحيط الحريق، عقب وقوع الحادث، وحاولت أسرته التواصل معه لكن دون جدوى: "الهاتف مغلق منذ اللحظات الأولى للحادث".

وتابع لـ"الشروق" إنه منذ وقوع الحادث وبدء أسرة أبو النور البحث عنه في المستشفيات الثلاث التي نقلت بها جثامين الضحايا والمصابين، وقتها طلبت الجهات المعنية إجراء وأخذ تحاليل D Na منهم، لتحديد ما إذا كان من بين المتوفيين من عدمه، خاصة إنهم لم يتبين أنه من بين المصابين.

وأضاف أن أهالي قرية كفر عليم بالقناطر الخيرية في القليوبية منذ وقوع الحادث وفقدان التوصل مع "أبو النور"، وهم في حالة من الحزن الشديد وترقب حتى بيان ما جرى.

وأوضح أن المتوفى لديه طفلين صغيرين لم يتجاوزا الخمس سنوات كما أن زوجته في الأشهر الأولى من حملها، وهي منذ الحادث لم يتردد على لسانها هي ووالدته سوى الدعاء، ودخلا في حالة صدمة عقب علمهما بالوفاة.

وفي ساعات الأولى للحريق أمس وعند علم أسرة "أبو النور" بتفحم سيارته هرولت لمكان الحادث، وواصلت البحث عنه، وتواجد شقيقه بجوار السيارة المتفحمة يتحدث في الهاتف ويصرخ وهو يردد: "ساعدوني ألاقي أخويا مش عارف راح فين"، وتشيع جنازة سائق السيارة الأجرة اليوم، بعد استلام الجثمان والتأكد من تطابق عينات DNA.

طلبية أدوية تقود علاء الدين إلى مثواه الأخير

وفي ذات السياق قالت سارة وجدي صديقة زوجة علاء الدين خيري، أحد المفقودين أيضا في حادث حريق الدائري، إنه يعمل مندوب مبيعات بشركة أدوية، وكان في طريقه لتوصيل طلبية أدوية إلى أكتوبر، وبرفقته سائق السيارة رضا حسين والاثنين مفقودين في الحادث ولم يتوصل إليه.

وتابعت لـ"الشروق" إن "علاء الدين" من محافظة الدقهلية ويعمل في شركة الأدوية منذ سنوات، وهي مصدر رزقهم الوحيد فهو العائل لأسرته، حيث لديه طفل، وأن آخر موقع للسيارة تم تحديده بالقرب من مكان الحادث.

وأشارت إلى أن أسرته أجرت تحاليل الـDNA وتم تحديد جثمانه لتشيعه إلى مثواه الأخير.

كيرلس أديب.. رحلة العودة من مول مصر إلى طنط الجزيرة تنتهي بالمأساة

في قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، خيم الحزن على أسرة الشاب كيرلس أديب حلمي، عقب إعلان العثور على جثمانه متوفى داخل إحدى المستشفيات، بعد ساعات من اختفائه إثر اندلاع الحريق.

وكانت أسرة كيرلس قد أطلقت استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة المواطنين بمساعدتها في الوصول إليه، بعدما انقطعت أخباره أثناء عودته من عمله، مستقلا سيارة تابعة لخدمة «أوبر» من مول مصر، متجها إلى موقف كلية الزراعة، برفقة أحد زملائه.

وبحسب رواية الأسرة، مرت السيارة التي كان يستقلها كيرلس وزميله عبر الطريق الدائري بالتزامن مع اندلاع النيران بمنطقة الوراق، ما اضطرهما إلى مغادرتها ومحاولة الابتعاد عن موقع الحريق بحثا عن النجاة، قبل أن تنقطع أخبار الشاب، وتبدأ أسرته رحلة البحث عنه، التي انتهت بالعثور على جثمانه.

محمد شكري.. المعلق الرياضي الذي انتظرته أسرته عائدا إلى منزله

وفي منطقة الفرنواني بمدينة شبرا الخيمة، عاش أهالي المنطقة حالة من الحزن والترقب عقب تأكد وفاة المعلق الرياضي محمد شكري، أحد ضحايا الحريق.

وكانت أسرته قد أعلنت فقدان الاتصال به عقب وقوع الحادث، لتبدأ رحلة البحث والسؤال عنه، وسط آمال في العثور عليه والاطمئنان على سلامته.

لكن ساعات الانتظار انتهت بخبر وفاته، فيما يستعد أهالي المنطقة لاستقبال جثمانه لأداء صلاة الجنازة عليه بمسجد أحمد الصغير، وتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.