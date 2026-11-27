أقام الجامع الأزهر بعد صلاة الجمعة اليوم، صلاة الغائب على شهداء حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، بعد توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،

وأمَّ المصلين خلال صلاة الغائب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وفي سياق متصل، أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تخصيص 10 ملايين جنيه لتقديم دعم عاجل لأسر شهداء ومصابي حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، تخفيفًا من معاناة الأسر المتضررة ومساندةً لهم في مواجهة تداعيات الحادث الأليم، بتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات»، في بيان، أن الدعم يأتي انطلاقًا من رسالته الإنسانية في الوقوف إلى جانب الفئات الأكثر احتياجًا والمتضررين من الحوادث والكوارث، وحرصه على تقديم المساندة اللازمة لأسر الشهداء والمصابين، بما يعكس قيم التكافل والتراحم والتضامن التي يدعو إليها الإسلام، ويجسد الدور المجتمعي للأزهر في مساندة أبناء الوطن وقت الأزمات والمحن.

وأشار إلى فتح باب التبرعات أمام الأفراد والمؤسسات والجهات الراغبة في المساهمة، دعمًا للجهود المبذولة لتوفير الرعاية والمساندة اللازمة للأسر المتضررة، وتعزيزًا لقيم التكافل والتضامن المجتمعي، بما يضمن توسيع نطاق الدعم والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين.