بدأ عمر جابر، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المؤتمر الصحفي قبل مباراة الإفريقي التونسي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بتقديم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الوراق الأليم، وتمنى الشفاء للمصابين، كما وجه الشكر لجماهير الإفريقي على مبادرة التبرع بالدم لمصابي الحادث.

وقال عمر جابر: «الجميع يعلم أهمية المباراة، خاصة أنها على ملعبنا وأمام فريق كبير، ونتطلع للفوز وحصد الثلاث نقاط، لتساعد الفريق في مشواره بالمجموعة».

وواصل قائد الفريق: «اللاعبون في قمة التركيز من أجل تحقيق الهدف المطلوب وإسعاد الجماهير، ولقاء الغد بمثابة ديربي عربي».

وتابع عمر جابر: «الزمالك استعد بشكل جيد للمباراة، والفوز فيها سيمنح الفريق دفعة لمواصلة المسيرة في المجموعة، وهناك فروقات كبيرة جدًا بين مواجهة الإفريقي غدًا وآخر مواجهة كانت منذ 15 عامًا تقريبًا، ولاعبو الزمالك سيبذلون قصارى جهدهم أمام بطل تونس».

وأضاف: «الديربيات العربية يكون لها اهتمام خاص، والجميع لا يزال يتحدث عن لقاء الزمالك والإفريقي منذ 15 عامًا، ونحن في قمة التركيز بسبب أهمية المباراة».

واختتم عمر جابر تصريحاته قائلًا: «أنا محظوظ بتواجدي في الجيل الحالي؛ لأنه جيل يدرك قيمة المسؤولية ويقدر الجماهير، وسنقاتل بشكل كبير لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير».

ويستضيف الزمالك نظيره الإفريقي التونسي في السادسة مساء غدٍ السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.