تقدم معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بواجب العزاء لأسر ضحايا حادث الوراق الأليم، في بداية المؤتمر الصحفي قبل مباراة الإفريقي التونسي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المدير الفني: «نبحث عن بداية قوية أمام الإفريقي التونسي في مباراة الغد، ونتطلع للفوز وحصد أول ثلاث نقاط، لنحصل على دفعة قوية في المباريات المقبلة».

وواصل: «الزمالك هو الفريق الوحيد الذي يفقد عناصر في كل موسم بسبب رحيل بعض النجوم وإيقاف القيد، ولكن الفريق يضم أفضل اللاعبين في مصر والقارة، كما يضم لاعبين دوليين يعلمون كيف يتعاملون في المباريات والبطولات».

وأضاف: «الزمالك يسعى للمنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها الفريق، والإفريقي منافس كبير واسم معروف في القارة السمراء، والمنافس من الأسماء المرشحة للوصول إلى النهائيات، ومباراة الغد خاصة لنا في بداية مشوار دور المجموعات».

وتابع معتمد جمال: «لاعبو الزمالك قادرون على الفصل بين أي مشكلة والمباريات، في ظل منافسة الفريق على أكثر من بطولة، والمشاكل المتواجدة في أي فريق موجودة في الزمالك، والفرق الكبيرة تستطيع التعامل مع مثل هذه الأمور».

وواصل المدير الفني: «معظم عناصر الفريق جاهزة لمباراة الغد ، واستطعنا تجهيز اللاعبين بصورة جيدة عقب مباراة الجونة الأخيرة في الدوري».

وأضاف: «جمهور الزمالك أفضل جماهير في العالم، ونبذل قصارى جهدنا من أجل إسعادهم، خاصة أنهم يساندون الفريق باستمرار في كافة المباريات».

واستطرد معتمد جمال قائلًا: «مباريات الزمالك أمام فرق شمال أفريقيا تكون أصعب، والفريق جاهز للقاء الغد ونسعى للظهور بأفضل صورة».

ووجه المدير الفني الشكر لجماهير الإفريقي التونسي على مبادرتهم بالتبرع بالدم لمصابي حادث الوراق الأليم.

واختتم معتمد جمال تصريحاته قائلًا: «درسنا فريق الإفريقي وتابعنا مباريات المنافس، بما فيها مباراته الأخيرة أمام الترجي، وكلا الفريقين بمثابة كتاب مفتوح للآخر، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في لقاء الغد لإسعاد الجماهير التي تدعمنا في كل المباريات».

ويستضيف الزمالك نظيره الإفريقي التونسي في السادسة مساء غدٍ السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.