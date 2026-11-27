تناولت المساجد التابعة لوزارة الأوقاف اليوم، خلال خطبة الجمعة أهمية التكاتف والتضامن والتراحم بين أبناء المجتمع وقت الشدائد والأزمات، وما تفرضه هذه المواقف من واجب المواساة والمساندة، وتفريج كربات المتضررين، وإغاثة الملهوفين، وترسيخ قيم الشهامة والمروءة والتضحية، وتعزيز وحدة الصف والتماسك الوطني، بما يحفظ استقرار المجتمع ويصون أمن الوطن.

وأدت المساجد صلاة الغائب على أرواح شهداء حادث الدائري، حيث أُديت صلاة الغائب على أرواح ضحايا الحادث عقب صلاة الجمعة بالمساجد الجامعة على مستوى الجمهورية، وسط أجواء إيمانية ومشاركة شعبية واسعة عكست مشاعر التضامن والتلاحم مع أسر الشهداء والمصابين.

وشهدت المساجد أداء صلاة الغائب ترحمًا على أرواح ضحايا الحادث، ودعاءً بأن يتغمدهم الله بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، في مشهد جسد وحدة المشاعر الإنسانية والوطنية، ووقوف أبناء المجتمع صفًّا واحدًا في مواجهة المحن والشدائد.

وحظيت فعاليات الخطبة وصلاة الغائب بتغطية إعلامية واسعة من خلال وسائل الإعلام والمنصات الرسمية، التي واكبت تنفيذ التكليفات في مختلف المحافظات، وأبرزت تفاعل الأئمة والمصلين والمشاركة الشعبية، وما عكسته من مشاعر المواساة والتعاطف والتضامن مع أسر الضحايا والمصابين.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتكليفات وزير الأوقاف ومتابعته، وتجسيدًا لرسالة الوزارة في التفاعل مع قضايا المجتمع ومواقفه الإنسانية، وترجمة القيم الدينية إلى ممارسات عملية تعزز التراحم والتكافل والتلاحم الوطني، وتؤكد أن المجتمع المصري يقف متضامنًا في أوقات الشدائد.