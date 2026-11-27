يبدو أن عام 2027 سيكون حافلا بالأحداث الساخنة، وفي ما يلي 5 من هذه الأحداث التي تستحق المتابعة، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وسيطرة الديموقراطيين رسميا على الكونجرس الأمريكي، وكسوف كلي جديد للشمس.

ربما يشهد عام 2027 تسجيل مستويات قياسية جديدة لدرجات الحرارة العالمية، بعدما شهد العالم دورة "إل نينيو" التي تعد من بين الأقوى على الإطلاق.

و"إل نينيو" ظاهرة مناخية طبيعية تنشأ في المحيط الهادئ كل سنتين إلى 7 سنوات تقريبا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتؤدي إلى تغيير أنماط هطول الأمطار حول العالم، وتتسبب في ارتفاع درجات الحرارة في مناطق واسعة من الكوكب، ما يزيد من حدة الاحترار الناجم عن التغير المناخي.

وأثرت هذه الظاهرة خلال العام الحالي على محصول الذرة في أميركا الوسطى، وعلى إنتاج المصايد السمكية في البيرو، فضلا عن إنتاج السكر والأرز في جنوب شرق آسيا.

لكن، وفقا لكاوه زاهدي من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، فإن "الأسوأ ربما لم يأت بعد" في ما يتعلق بالمحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار المواد الغذائية في بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تظهر هذه التداعيات في وقت يكافح المزارعون مع ارتفاع الأسعار المرتبط بالحرب في إيران، ومع تراجع المساعدات الدولية حول العالم.

الديموقراطيون وترامب

من شأن سيطرة الحزب الديموقراطي على مجلسي الكونجرس الأمريكي اعتبارا من يناير، أن تغيّر المشهد خلال العامين الأخيرين من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ ستمنح معارضيه أدوات قوية لمواجهة أجندته، من دون أن تتيح لهم حرية كاملة لفرض أجندتهم الخاصة.

وبعد فوزهم الكاسح في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر، يعتزم الديموقراطيون التحرك مبكرا لتخفيف أعباء المعيشة، بما في ذلك إعادة دعم التأمين الصحي المنصوص عليه في قانون الرعاية الصحية الميسرة، والتراجع عن تخفيضات الإنفاق الصحي، وإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

كما يسعون إلى إنهاء الحرب في إيران التي دفعت أسعار الوقود إلى الارتفاع.

ومن المتوقع أن يتولى حكيم جيفريز، الذي يستعد لأن يصبح أول أمريكي من أصل إفريقي يتولى رئاسة مجلس النواب، قيادة أغلبية قادرة على طرح مشاريع القوانين الديموقراطية للتصويت، وتحديد ملامح الإنفاق الفدرالي، واستخدام مفاوضات الموازنة للضغط من أجل الحصول على تنازلات.

وربما يكون الأثر الأكثر فورية متمثلا في التحقيقات البرلمانية، إذ تستطيع اللجان التي يقودها الديموقراطيون استدعاء المسئولين وإلزامهم بتقديم الوثائق المتعلقة بشبهات الفساد وأنشطة أعمال عائلة ترامب وسياسات الهجرة وإدارة الحرب في إيران.

وقد يؤدي ذلك إلى معارك قضائية طويلة.

وربما يمضي الديموقراطيون أيضا في إجراءات عزل ترامب للمرة الثالثة، غير أن إبعاده من منصبه يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وهو عائق كبير.

وفي مجلس الشيوخ، سيتمكن الديموقراطيون من تعطيل تعيينات ترامب في مناصب وزارية وقضائية، بما في ذلك أي مرشح للمحكمة العليا.

لكن معظم التشريعات تحتاج إلى 60 صوتا في مجلس الشيوخ لتجاوز العراقيل الإجرائية، كما يملك ترامب حق النقض (الفيتو) على القوانين التي تصل إلى مكتبه.

ويتطلب تجاوز الفيتو موافقة ثلثي أعضاء المجلسين.

وقد تشهد الولايات المتحدة، نتيجة لذلك، عامين من الاستدعاءات البرلمانية والمواجهات بشأن الإنفاق والصدامات السياسية، تتخللها تفاهمات محتملة بشأن بعض الأولويات المشتركة.

الانتخابات الرئاسية الفرنسية

بعد عشرة أعوام في السلطة، سيغادر الرئيس إيمانويل ماكرون منصبه بعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في 18 أبريل و2 مايو.

وتشير أعمال العنف السياسي والانقسامات الاجتماعية المتزايدة في فرنسا، سواء في الشارع أو البرلمان أو وسائل الإعلام، إلى أن الانتخابات ستكون مشحونة بالتوتر.

وتعد قضايا التقاعد والهجرة والأمن والوضع في أوكرانيا من أبرز النقاط التي تشهد نقاشا حاليا.

وفي الوقت نفسه، تدفع الاحتجاجات التي نظمها طلاب المدارس الثانوية المرشحين للرئاسة إلى توضيح مواقفهم بشأن واقع النظام التعليمي والخدمات العامة.

ومع تصدر مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن استطلاعات الرأي، وتوقع انتقالها مع زعيم اليسار الراديكالي جان-لوك ميلانشون إلى الدورة الثانية من الانتخابات، تناقش أحزاب اليمين والوسط إمكانية تنظيم انتخابات تمهيدية لاختيار مرشح مشترك.

ومن جانبه، أجرى اليسار الاجتماعي الديموقراطي، انتخابات تمهيدية فاز فيها رافاييل غلوكسمان، العضو الحالي في البرلمان الأوروبي.

واستقطبت الانتخابات الرئاسية طيفا واسعا من المرشحين المحتملين، من شخصيات مناهضة للمؤسسة ومروجي نظريات المؤامرة إلى دعاة الديموقراطية التشاركية ومسؤولين حكوميين سابقين ومنشقين عن أحزابهم، بل حتى لاعب جودو أولمبي.

ومن المتوقع أن يتقلّص عدد المرشحين في الأشهر المقبلة، إذ يتعيّن على كل منهم تأمين ما لا يقل عن 500 تزكية من مسؤولين منتخبين حتى يدرج اسمه في ورقة الاقتراع، وهي عقبة حالت تاريخيا دون دخول بعض الطامحين إلى السباق الانتخابي.

كسوف كلي جديد للشمس

بعد الكسوف الكلي للشمس الذي شهدته الأرض الصيف الماضي، من المنتظر أن يحدث كسوف كلي جديد في الثاني من أغسطس المقبل، محولا النهار إلى ليل لفترة وجيزة وكاشفا الهالة الشمسية.

وسيكون الكسوف مرئيا في أقصى جنوب إسبانيا، وبصورة أوضح عبر مناطق واسعة من شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وفي هذه المرة، سيستمر الظلام لأكثر من ست دقائق في مركز مسار الكسوف، ما يعد بمشاهد وصور استثنائية، لا سيما بالقرب من أهرامات مصر وقت الظهيرة.

ويحدث الكسوف الكلي للشمس عندما يمر القمر بين الأرض والشمس ويلقي بظله على شريط ضيق من سطح الأرض.

ورغم أن القمر أصغر من الشمس بنحو 400 مرة، فإنه أقرب إلى الأرض بنحو 400 مرة أيضا، ما يجعلهما يبدوان بالحجم نفسه تقريبا في السماء لحظة الكسوف.

وتحدث حالات الكسوف الكلي للشمس بانتظام، لكنها نادرا ما تكون مرئية فوق مناطق مأهولة بالسكان.

كأس العالم للسيدات في البرازيل

بعد كأس العالم لكرة القدم للرجال عام 2026، يحل الدور على السيدات في 2027 عندما تستضيف البرازيل البطولة التي تزداد اتساعا مع كل نسخة جديدة.

وستكون إسبانيا، حاملة اللقب، ونجمتاها أليكسيا بوتياس وأيتانا بونماتي بين أبرز المرشحين للفوز، لكن إنكلترا، التي تغلبت على إسبانيا لتحرز بطولة أوروبا العام الماضي، وكذلك الولايات المتحدة المتوجة باللقب أربع مرات، تأمل أيضا في بلوغ المباراة النهائية على ملعب ماراكانا الأسطوري في 25 تموز/يوليو.

وفي كرة القدم للأندية، سيحاول باريس سان جرمان إحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة تواليا، وهو إنجاز لم يتحقق منذ أن أحرز ريال مدريد اللقب ثلاث مرات متتالية عام 2018.

وبعد انتصارات لافتة حققها فريق المدرب لويس إنريكي في أكتوبر على مانشستر سيتي وبرشلونة، بات يثير القلق بين منافسيه وسيحاول رفع الكأس في ملعب ميتروبوليتانو في مدريد في الخامس من يونيو.