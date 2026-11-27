تجاوز متوسط درجة الحرارة العالمي للمرة الأولى درجتين مقارنة بفترة ما قبل الصناعة لمدة أسبوع كامل.

وأكدت خدمة تغير المناخ التابعة لبرنامج "كوبرنيكوس" للاتحاد الأوروبي ذلك، بناء على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). وبحسب البيانات، كانت درجات الحرارة من 18 حتى 24 نوفمبر الجاري أعلى بأكثر من درجتين من متوسط أيام المقارنة في الفترة من 1850 حتى 1900.

وقالت سامانثا بيرجيس، المسؤولة الاستراتيجية للمناخ في كوبرنيكوس: "للمرة الأولى كان الطقس في العالم أعلى بأكثر من درجتين مقارنة بعصر ما قبل الصناعة على مدى سبعة أيام متتالية... هذا لا يعني تجاوز عتبة الدرجتين الطويلة الأجل المحددة في اتفاق باريس، لكنه نذير قوي بالاتجاه الذي يتطور نحوه مناخنا".

وبحسب كوبرنيكوس، لم تتجاوز درجة الحرارة المقاسة درجتين فوق فترة المقارنة المعنية إلا في ثلاثة أشهر حتى الآن: في فبراير 2024 خلال أربعة أيام، وفي نوفمبر 2023 خلال يومين. ويتجاوز نوفمبر الحالي هذه الأرقام بكثير، إذ تجاوزت درجات الحرارة العتبة نفسها في ثلاثة أيام متفرقة من الشهر، قبل الأسبوع المتصل.

وكان المجتمع الدولي يريد في الأصل وقف الاحترار عند 5ر1 درجة، لتجنب أسوأ عواقب أزمة المناخ. لكن وفق تقرير للأمم المتحدة، لم يعد بالإمكان تجنب تجاوز هذا الحد ولو مؤقتا.

وإلى جانب الاحترار العالمي، تتفاقم درجات الحرارة المرتفعة حاليا بفعل ظاهرة المناخ "إل نينيو"، التي يُرجح أن تكون هذه المرة الأعنف منذ بدء التسجيلات، بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وبحسب كوبرنيكوس، كان يوم 23 نوفمبر - أي يوم الاثنين الماضي - أعلى حرارة في العالم بمقدار 25ر2 درجة مقارنة بمتوسط يوم المقارنة في فترة ما قبل الصناعة. وقالت كوبرنيكوس: "هذا رقم قياسي جديد للانحراف اليومي في درجة الحرارة، أي الفرق بين درجة الحرارة العالمية ومتوسطها لهذا الوقت من العام". وبذلك تم تجاوز الرقم القياسي السابق المسجل في 17 نوفمبر 2023، حين كانت الحرارة أعلى بمقدار 20ر2 درجة مقارنة بيوم المقارنة في فترة ما قبل الصناعة.

وفي ظل هذه الأرقام القياسية، تدعو بيرجيس إلى خفض سريع لغازات الاحتباس الحراري الضارة بالمناخ، وقالت: "سيأتي إل نينيو ثم يرحل، لكن الاحترار الكامن الناتج عن انبعاثات غازات الدفيئة سيستمر، ما لم نخفض هذه الانبعاثات".