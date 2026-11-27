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واصل المصري إبراهيم عادل تقديم عروضه المميزة بقميص نورشيلاند الدنماركي، بعدما صنع هدفًا خلال مواجهة فريقه أمام باناثينايكوس اليوناني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ورفع الجناح المصري رصيده إلى 14 مساهمة تهديفية خلال 24 مباراة خاضها في مختلف المسابقات هذا الموسم، بعدما سجل 7 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وحافظ إبراهيم عادل على حضوره الهجومي للمباراة الثالثة تواليًا، ليصل إجمالي مساهماته خلال آخر 3 مواجهات إلى 7، بواقع تسجيل 3 أهداف وصناعة 4 أخرى.

وعلى مستوى ترتيب البطولة، يحتل نورشيلاند المركز الثلاثين برصيد نقطتين، فيما يأتي باناثينايكوس في المركز الخامس بعدما جمع 9 نقاط.