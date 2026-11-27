‎ودع المنتخب الوطني المصري لقصار القامة بطولة كأس العالم، من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة 3-2، وبنفس سيناريو مباراة منتخبي الكبار في كأس العالم الأخيرة 2026.

وتقدم المنتخب الوطني بهدفين دون رد، قبل أن يعود المنتخب الأرجنتيني ويلقب الطاولة ويفوز بنتيجة 3-2، وهو نفس سيناريو مباراة منتخب مصر الأول أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في أمريكا وكندا والمكسيك.

وكان منتخب مصر لقصار القامة تأهل من دور المجموعات بالعلامة الكاملة، بعد الفوز على غانا 8-0، ثم الانتصار على اليابان 4-0، وأخيرًا الخسارة أمام باراجواي 5-2، لتصعد في المركز الثاني.

وفي باقي مباريات الدور ربع النهائي، فازت المغرب على المكسيك بنتيجة 3-0، فيما تأهلت باراجواي على البرازيل بنتيجة 4-3، وفازت بوليفيا على حساب كولومبيا.

وفي نصف النهائي يلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره منتخب باراجواي، فيما يلعب المغرب مع بوليفيا.