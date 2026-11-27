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حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فوزًا مهما على حساب نظيره فريق هليوبوليس بنتيجة 73-64 في ثاني مباريات الدور نصف النهائي، ليحجز مقعده في نهائي بطولة دوري المرتبط.

أقيمت المباراة على صالة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ونجح «سيدات سلة الأهلي» في تقديم عرض قوي في ثاني ‏مباريات الدور نصف النهائي.

واستفاد الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي من فوز ناشئات سلة الأهلي تحت 16 عامًا على هليوبوليس في المباراتين، ليضمن الفريق التأهل للمباراة النهائية.

ويلتقي الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي في النهائي مع فريق سبورتنج، بعد فوز الأخير على سموحة في نصف النهائي الثاني من بطولة دوري المرتبط.