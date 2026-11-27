يتجدد اللقاء اليوم، الجمعة، بين النادي الأهلي ونظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الإياب من نهائي دوري المرتبط لكرة السلة.

‎ويسعى الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، للدفاع عن لقبه بعد حصده للبطولة الموسم الماضي على حساب الاتحاد.

وتقام مباراة فريقي المرتبط، 16 سنة، في الرابعة عصرًا، على صالة ستاد القاهرة الدولي، تليها مباراة الرجال في السابعة مساءً على نفس الصالة.

وخسر الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي أمام نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 69-63، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، ضمن منافسات الذهاب من نهائي دور المرتبط.

أقيمت المباراة على صالة ستاد القاهرة، وبدأت قوية بين الفريقين، حيث انتهت الفترة الأولى بالتعادل 19-19، ثم تفوق الاتحاد في الفترة الثانية 32-30، قبل أن يوسع الفريق السكندري الفارق في الفترة الثالثة إلى 54-44، قبل أن يحسم الاتحاد المباراة لصالحه بنتيجة 69-63.

وكان فريق المرتبط بالنادي الأهلي لكرة السلة، تحت 16 عامًا، حقق الفوز على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 76-74، في المباراة التي جمعت الفريقين قي وقت سابق من اليوم، الأربعاء، في أولى مواجهات نهائي بطولة دوري المرتبط.