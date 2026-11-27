أجرى النادي الأهلي تعديلًا جديدًا على الجهاز الفني المؤقت للفريق، بقيادة سامي قمصان، بعد استبعاد حمادة السيد، المدرب المساعد، بعد قرابة 24 ساعة فقط على الإعلان الرسمي عن التشكيل الكامل للجهاز، والذي قاد الفريق بداية من أمس الخميس.

واستبعد النادي الأهلي هادي محمد قمصان، محلل الأداء، عن الجهاز الفني، وسط أنباء عن اعتذار محلل الأداء لوجود صلة القرابة مع المدير الفني.

وكان الأهلي استبعد كذلك حمادة السيد، المدرب المساعد في جهاز سامي قمصان، في ظل حالة عدم الرضا الجماهيري التي صاحبت الإعلان عن تشكيل الجهاز.

كما تشير مصادر مقربة من النادي لإبعاد وسيم حمدي المعد البدني التونسي؛ بسبب تواضع مستواه وخبراته.

وكان الأهلي اتخذ عدة قرارات بدأت بتوجيه الشكر للمدير الفني المغربي الحسين عموتة، وجهازه المعاون، بالإضافة إلى عقوبات مالية على اللاعبين وتجميد المستحقات.

فيما أحال اللاعب أحمد رضا للتحقيق على خلفية ما بدر منه خلال المباراة، وتعاقد مع سامي قمصان مديرًا فنيًا مؤقتًا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وأصبح تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يضم كلًا من:

- سامي قمصان، مديرًا فنيًّا.

- ياسر رضوان، مدربًا عامًّا.

- عمرو أنور، مدربًا عامًّا.

وخسر الأهلي أمام بيراميدز بنتيجة 2-0، يوم الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، ليتراجع الفريق للمركز الثالث بفارق 7 نقاط كاملة عن بيراميدز المتصدر.