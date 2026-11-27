تلقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من يوهان فاديفول، وزير خارجية ألمانيا، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الصديقين بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية المصرية-الألمانية.

كما تناول الوزيران بقدر من التفصيل التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لاحتواء التوتر واستعادة التهدئة، حيث أكد الوزيران على الأهمية البالغة لمواصلة المسار التفاوضي، وشددا على أن الحوار والحلول الدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيد للحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية.