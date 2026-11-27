أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بيانًا رسميًا، للتعليق على أحداث الشغب والعنف التي شهدتها مباراتا أولمبيك مارسيليا الفرنسي أمام ليفسكي صوفيا البلغاري، وبشكتاش التركي ضد هابويل بئر السبع، ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي، يوم الخميس.

وشهدت مواجهة بشكتاش وهابويل بئر السبع اعتداء الأمن الجورجي على جماهير الفريق التركي، في محاولة لمنعهم من رفع علم فلسطين ولافتات مناهضة للاحتلال، ما أدى إلى توقف المباراة خلال الشوط الأول.

وفي مباراة أخرى، اندلعت أحداث شغب بين جماهير أولمبيك مارسيليا وليفسكي صوفيا في المدرجات، تخللتها عمليات تبادل للرشق بالمقذوفات وإلقاء الشماريخ.

وقال يويفا في بيانه: «يدين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشدة حوادث العنف والفوضى الخطيرة، بما في ذلك الاشتباكات التي شارك فيها المشجعون داخل الملعب، والتي وقعت على خلفية مباراتي الدوري الأوروبي بين أولمبيك مارسيليا وليفسكي صوفيا، وكذلك بين بشكتاش وهابويل بئر السبع، يوم الخميس 26 نوفمبر 2026».

وأضاف: «لا مكان للعنف والعدوان والكراهية، أو أي شكل من أشكال السلوك الاستفزازي أو التمييزي أو المتطرف، في كرة القدم. وتقوم مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على مبادئ الاحترام واللعب النظيف والنزاهة والسلامة».

وتابع البيان: «إن الأحداث التي شهدتها المباراتان المذكورتان تتعارض مع هذه القيم الأساسية، ومع هدف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المنصوص عليه في نظامه الأساسي، والمتمثل في ضمان إقامة مباريات كرة القدم بروح من السلام والاحترام المتبادل والنزاهة الرياضية».

واختتم يويفا بيانه قائلًا: «عيّن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مفتشين للأخلاقيات والانضباط لإجراء تحقيقات تأديبية بشأن الحوادث، وفحص جميع الأدلة المتاحة لتحديد الحقائق والظروف ذات الصلة، وفقًا للإطار التنظيمي المعمول به لدى الاتحاد».

وعلى صعيد نتائج المباراتين، حقق أولمبيك مارسيليا الفوز على ضيفه ليفسكي صوفيا بهدف دون رد، سجله أمين جويري في الدقيقة 28.

ورفع الفريق الفرنسي رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع والعشرين، بينما تجمد رصيد ليفسكي صوفيا عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الأخرى، تغلب بشكتاش التركي على هابويل بئر السبع، بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع، فيما تجمد رصيد منافسه عند نقطة واحدة في المركز قبل الأخير.