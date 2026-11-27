السيارة "الڤان" المدمرة كما ظهرت في فيديو المحاكاة الذي نشرته وزارة الداخلية

المصاب أحمد جابر أنور: ليلة فرح تحولت إلى كارثة.. رأيت جهنم.. والعربية اتطبّقت علينا

«الڤان» كانت تسير بمحاذاة الحاجز الخرساني وتدمرت تماما فوق رؤوسنا

فوجئت بشاحنة البنزين تميل ناحيتنا وتخيلت أنه احتكاك بسيط

شعرت بالنار ولم أدرِ بنفسي إلا في المستشفى

وسط ألسنة اللهب والفاجعة التي شهدها دائري الوراق، إثر انقلاب شاحنة مواد بترولية.. خرج أحمد جابر أنور بأعجوبة ليكون الناجي الوحيد من السيارة السوزوكي "الڤان" التي دُهست تمامًا وتحولت إلى "صفيح" بين جسم الشاحنة والحاجز الخرساني.

وهو المصاب الوحيد القادر على سرد ما حدث في اللحظات الأخيرة قبل الموت المأساوي دهسًا وحرقًا.

يرقد أحمد جابر، حاليا على سرير الشفاء في مستشفى بولاق الدكرور العام، مصابًا بكسور في جميع أطرافه وحروق من الدرجتين الأولى والثانية، حاملاً ذاكرة حادث قاسٍ نجا منه بإرادة الله، فاقدًا زوجته ونجليه.. أغلى ما يملك في الحياة.

كان أحمد جابر في طريقه لحضور زفاف أحد أقاربه بمنطقة حلوان، مع عدد من أفراد العائلة وهم زوجته ونجليه الاثنين وصهريه ونجلي أحد صهريه، حيث تحركوا لحضور الزفاف بعد المغرب.

روى جابر لـ«الشروق»: «قبيل وقوع الحادث كانت السيارة الڤان التي استأجرناها تسير بمحاذاة الرصيف من الجانب الأيسر للطريق، وتسير بجانبنا شاحنة نقل ضخمة جدا، فوجئنا أن الشاحنة احتكت مع سيارة أخرى من الجانب الأيمن، وظننت أنه مجرد تصادم كما يحدث يوميا وانتهى الأمر».

لا يعرف أحمد جابر حتى الآن على وجه التحديد مصير أسرته حيث فقد الوعي لحظة وقوع الحادث، ويقطع حديثه متسائلا بين لحظة وأخرى باكيًا: «محدش يعرف حاجة عن مراتي وأولادي الاتنين الصبيان الي كانوا معايا؟».

ويضيف: «بعد لحظات من التصادم بين السيارة الملاكي والسيارة النقل، فوجئت باختلال من السيارة النقل نتج عنه ميل خفيف ناحية الجانب الأيسر باتجاهنا للحظات، وسادت حالة من الرعب بين الجميع خوفا من انقلاب السيارة باتجاهنا، خاصة وأنها كانت تهتز، ولم تمر سوي لحظات حتى تحولت المخاوف إلى حقيقة، فانقلبت السيارة مرة أخرى بكاملها علينا وعجنتنا أنا ومراتي وعيالي».

يستطرد بصعوبة: «بعدها لم نستطيع حتى التحرك من أماكننا لأن السيارة اطبقت علينا ولم أستطع فعل أي شيء، وشعرت بعدها بالحريق والنار التي ملأت الطريق، حتي وصلت الإسعاف لإنقاذنا، وأنا عاجز في مكاني لا أشعر بشيء، ولا أعلم شيئا عن باقي عائلتي الذين كانوا بجواري وقت الحادث».

حالة أحمد جابر تستدعي إجراء أكثر من عملية، أخبره الأطباء أنهم سيجرونها له نتيجة الكسور التي تعرض لها في قدميه الاثنين، والحروق في يديه الاثنين ووجهه.

مستشفى بولاق الدكرور خلية أزمة

من جانبه قال محمد جمال، مدير مستشفى بولاق الدكرور، إنه جار متابعة المصابين المتواجدين بالمستشفى على مدار الساعة من خلال وحدة الحروق بالمستشفى وتقديم جميع سبل الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأضاف جمال، أن الفريق الطبي يتابع الحالة الصحية للمصابين بصورة مستمرة، وتوفير جميع الإمكانات الطبية والعلاجية المطلوبة وفقا لطبيعة إصاباتهم.

وفيما يتعلق بالوفيات أكد أن الجثامين تحت تصرف النيابة المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

خروج 7 مصابين

ومن جانبه كشف حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن خروج 7 حالات إصابة من إجمالي 26 مصابًا في الحادث، مشيرا إلى أن إجمالي المصابين الذين ما زالوا يتلقون العلاج والرعاية الطبية يبلغ 19 مصابا، في مستشفيات: إمبابة العام، ومستشفى شبرا، ومستشفى الوراق المركزي، ومستشفى زايد التخصصي، والقصر العيني، ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان، ومستشفى بولاق الدكرور، وحالة واحدة بمستشفى أهل مصر.

وأسفر الحادث الذي وقع قبل يومين أعلى طريق دائري الوراق، عن وفاة 31 مواطنا وإصابة 26 آخرين، حيث تم الدفع بـ39 سيارة إسعاف للتعامل مع تداعيات الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية العاجلة والمتخصصة.