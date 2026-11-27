تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، عن عدد من الملفات المتعلقة بالفريق، قبل مواجهة ألافيس على ملعب سانتياجو برنابيو، المقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتطرق مورينيو خلال المؤتمر الصحفي إلى تطور مستوى فينيسيوس جونيور، وطبيعة علاقته بزميله ديوماندي، ومكانة كيليان مبابي وجود بيلينجهام داخل الفريق، إلى جانب موقف المصابين وعودة فيرلان ميندي إلى قائمة المباريات.

وقال مورينيو: «أقول دائمًا إن وجود يومين بين المباريات فترة قصيرة، أما ثلاثة أيام فهي فترة جيدة، لذلك لن نواجه أي مشكلة في استعادة اللاعبين عافيتهم بعد المباراة الأخيرة. يقدم ألافيس عملًا رائعًا، كما أن وضعه المريح في جدول الترتيب هذا الموسم يجعلنا أمام مباراة أخرى صعبة».

وعن المقارنة بين جود بيلينجهام وزين الدين زيدان، قال: «لا أحب مقارنة لاعبين من أجيال مختلفة. زين الدين زيدان كان أحد أفضل لاعبي جيله، وجود بالفعل أحد أفضل لاعبي جيله».

وعلق مورينيو على وضع فينيسيوس، قائلًا: «أجد صعوبة في الإجابة عن بعض أسئلتكم، لأنني لا أبحث عن التشكيل المثالي، فهو غير موجود. قبل أسابيع، كان الحديث يدور حول ضرورة رحيله، ثم قيل إنه لا يمكنه اللعب مع ديوماندي، والآن أصبح الحديث عكس ذلك تمامًا. الأمور ليست بهذه البساطة.

لقد تحسن فينيسيوس، ومن المهم أن تشعر بأن المجموعة تحبك بغض النظر عن مستواك. كان هذا هو أساس حالة فينيسيوس، فقد صنع زملاؤه هذه المنظومة من حوله. وفي الوقت الحالي، وصل إلى المستوى الذي يساعدنا، أما كل ما عدا ذلك فهو أمر ثانوي».

وعن احتفال ديوماندي مع فينيسيوس، شدد مورينيو على عدم وجود منافسة بينهما، مضيفًا: «لا توجد منافسة بينهما، فنحن جميعًا معًا ونريد الشيء نفسه. لدينا هدف واحد، ولا وجود لمثل هذه المنافسة. لقد استغرق بناء هذه الروح وقتًا طويلًا، وهي من أقل الأمور التي تحظى بالتقدير، رغم أنها من أهمها، وهي أن يعمل الفريق باعتباره مجموعة واحدة، نحقق حالة من الاستقرار، ويبدو أن هدفكم هو إثارة الشكوك حول ذلك، لكن هذا الأمر لا يهم أي شخص داخل الفريق».

وعن الأجواء داخل الفريق، قال: «ستجد دائمًا بعض الوجوه العابسة، لكن حتى الآن لم أواجه أي مشكلة داخل غرفة الملابس. سارت الأمور تدريجيًا، ففترة الإعداد للموسم تشهد مثل هذه المواقف. لقد أمضينا خمسة أشهر معًا دون أي مشكلة".

أكمل:" إذا وصلتني أي مشكلة، فنحن هنا للمساعدة، لكنني لا أعتقد أن هناك ما يدعو لذلك. أرى أن الجميع لديهم الهدف نفسه. كل لاعب يريد المشاركة، ولا أحد يحب الجلوس خارج الملعب أو عدم الحصول على دقائق لعب. الهدف الجماعي سيتغلب على الوجوه العابسة والأنانية الفردية».

وتحدث المدير الفني لريال مدريد عن طموحاته في المنافسات المقبلة، قائلًا: «يسعدني الفوز على ألافيس، وأتمنى أن نحقق الانتصار غدًا. الحديث عن دوري أبطال أوروبا لا يزال مبكرًا، لأننا لا نعرف كيف سيكون وضع جميع اللاعبين عندما نصل إلى الأدوار الإقصائية.

وتابع: «لا أريد خوض الملحق، فنحن نلعب عددًا كبيرًا من المباريات. وبعد ذلك لدينا كأس السوبر، التي تتضمن مباراتين مبدئيًا، وكذلك كأس ملك إسبانيا. نحن قريبون من التأهل، ونحتاج إلى ثلاث أو أربع نقاط لحسم الأمر».

وأضاف: «دوري الأبطال تحسمه التفاصيل. انظروا إلى بايرن ميونخ الذي فقد هاري كين، وإلى باريس سان جيرمان. قد تصل إلى المباريات الحاسمة دون بعض اللاعبين المهمين. هناك من يقول إننا من المرشحين للفوز، ثم يأتي الحاسوب العملاق للذكاء الاصطناعي... إنه هراء».

وعن الانتخابات في إسبانيا، قال مازحًا: «لن نخوض أي تدريب يوم الأحد، كما أننا لا نملك لاعبين إسبان (ضحك)... لدينا ثلاثة أو أربعة فقط».

وكشف مورينيو عن موقف لاعبيه المصابين، قائلًا: «ميندي سيكون على مقاعد البدلاء غدًا، وإذا كان ضمن البدلاء فهذا يعني أنه قادر على اللعب. لدينا ثلاثة لاعبين في مركز الظهير الأيسر، لكن عودته خبر جيد جدًا للجميع. ترينت خارج القائمة بسبب المرض، ورودريجو يمر بفترة جيدة جدًا، لكنه مريض أيضًا، ونحن نفضل إبعاد المرضى عن الفريق».

وتطرق المدرب البرتغالي إلى مكانة مبابي وبيلينجهام داخل الفريق، قائلًا: «هذه مشكلته هو، وليست مشكلتي. مبابي وبيلينجهام في المكانة نفسها التي يوجد فيها جميع اللاعبين. وإذا جلس أحدهما على مقاعد البدلاء يومًا ما، فهذه هي طبيعة الأمور.

وشدد: «الهدف الجماعي يأتي قبل الهدف الفردي. أتفهم سؤالك، لكن مبابي وجود يحصلان على عدد كبير من دقائق اللعب، ولم يجلس أي منهما على مقاعد البدلاء سوى مرة واحدة، وكانت بالنسبة إلى جود.

الفارق يصنعه مستواهما الاستثنائي مقارنة ببقية اللاعبين. لدينا أيضًا كورتوا، الذي يصنع فارقًا هائلًا، ولذلك شارك في جميع المباريات باستثناء مباراة واحدة بسبب المرض. واللاعب الذي شارك بدلًا منه، لونين، قدم أداءً مثاليًا وكان حاسمًا. هذه هي قوة الفريق.

يتبقى شهران قبل فترة الاضطرابات الكبيرة، ولا أريد أن يكون هناك لاعب يدخل ويخرج من التشكيل. كما لا أريد سماع أخبار عن سوق الانتقالات».

وفي ختام حديثه، تحمل مورينيو مسؤولية عدم انطلاق الفريق دائمًا بقوة، موضحًا: «المسؤولية تقع عليّ بالطبع، لكننا بدأنا بالفعل بعض المباريات بشكل جيد للغاية، وأنهيناها عمليًا خلال 30 دقيقة.

وأضاف: «الوصول إلى الكمال في بدء المباريات بقوة ثم إنهائها بصورة أفضل هو عملية مستمرة. أمضينا هنا خمسة أشهر، ولا يزال ينقصنا تحقيق الاستمرارية في البداية القوية.

واختتم: «سألت اثنين من اللاعبين لمحاولة فهم الأسباب، وقد أعطياني إجابة طريفة للغاية، إذ قالا لي إنه إذا بدأ الفريق المباراة بشكل جيد، فسأشعر بالملل على مقاعد البدلاء».