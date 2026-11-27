أكدت حركة حماس اليوم الجمعة، أن "استهداف جيش الاحتلال المجرم شقة سكنية الليلة الماضية ومحاولته اغتيال نجل رئيس الحركة خليل الحية وأسرته، يمثّل امتدادا لسياسة إجرامية غير مسبوقة تنتهجها حكومة الاحتلال الإرهابي بحق أبناء شعبنا كافّة".

وقالت الحركة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة "شهاب" للأنباء، إن "هذا الاستهداف الجبان يعبّر عن العقلية الإجرامية والخسيسة لقادة الاحتلال، مجرمي الحرب، وانفصالهم الكامل عن القيم الإنسانية والأخلاقية، بما يُوجِب على العالم نبذ هذه العصابة الفاشية، والعمل على محاسبتها، وإنهاء الاحتلال بشكل كامل عن أرضنا وشعبنا".

وأضافت الحركة أن "استمرار حكومة الاحتلال الإرهابي في انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومواصلتها عمليات القتل والاستهداف الممنهج للأحياء السكنية، وتدمير المنازل يوميا باستخدام الصناديق المفخخة، يؤكّد أنها لا تأبه للاتفاق أو الوسطاء والضامنين له، وأنها ماضية في سياسة التخريب الممنهج لمسار تثبيته وإكمال تنفيذه".

وحمّلت الحركة "العدو الصهيوني المجرم المسئولية كاملة عن تبعات جرائمه المتواصلة بحقّ شعبنا، ومحاولته استغلال وقف إطلاق النار لمواصلة عدوانه واستباحة دماء أهلنا في قطاع غزة".