حث خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية على التراجع عن قرارها لإغلاق التحقيق الأولي بشأن ما يزعم من ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في أفغانستان قبل أغسطس 2021، محذرين من أن تلك الخطوة يمكن أن تحرم مئات الآلاف من الضحايا والناجين من العدالة.

وفي بيان، أعرب الخبراء إلى جانب مقررين خاصين بالأمم المتحدة بشأن العنف ضد النساء والفتيات وحول استقلال القضاة والمحامين، عن استيائهم بشأن قرار الدائرة التمهيدية الثانية(قسم متخصص، تابع للمحكمة الجنائية الدولية يتولى الإشراف على إجراءات ما قبل المحاكمة(. وطالبوا بإلغاء القرار، وقالوا إن المساءلة يجب أن تشمل جرائم دولية خطيرة، تم ارتكابها من قبل جميع الأطراف في الصراع المسلح في أفغانستان، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف الخبراء أن هذا الإغلاق لن يبقى سوى على التحقيق بشأن ما يزعم من جرائم تم ارتكابها من جانب حركة طالبان منذ أغسطس 2021، وهو ما قد يؤدي إلى استبعاد انتهاكات سابقة وتقويض وصول الضحايا إلى العدالة. وحذروا من أن الكثير من الأفغان انتظروا لأكثر من عقدين من الزمن من أجل المساءلة.

وكانت الدائرة التمهيدية الثانية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت قرارها في 12 نوفمبر، لتغلق بشكل رسمي تحقيقها الأولي بشأن أفغانستان. جاء القرار في أعقاب نزاع بشأن نطاق التحقيق وقدرة المدعي العام للمضي قدما في المزيد من التحقيقات بشأن ما يزعم من ارتكاب جرائم حرب قبل عودة حركة طالبان إلى السلطة.

وكان التحقيق، الذي سمح به قضاة المحكمة الجنائية الدولية في مارس 2020، قد شمل ما يزعم من ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان منذ مايو 2003. وشملت تلك الجرائم ما يزعم من انتهاكات من قبل حركة طالبان وقوات الحكومة الأفغانية وأفراد من الجيش الأمريكي وأطراف أخرى في الصراع.

وحذرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية أيضا في 17 نوفمبر من أن القرار يمكن أن يفرض قيودا على فرص التحقيق فيما يزعم من فظائع تم ارتكابها من جانب قوات أمريكية وأفراد سابقين بأجهزة أمن الحكومة الأفغانية. وأضافت أن القرار يخاطر بتشكيل المزيد من العراقيل أمام إجراء تحقيق بالمساءلة بالنسبة لضحايا الجرائم الدولية الخطيرة.

وكانت المحكمة، قد قررت إغلاق التحقيقات في جرائم حرب تم اتهام جنود أمريكيين وموظفين في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وقوات الحكومة الأفغانية السابقة بارتكابها، وجعلت التحقيق قاصرا بدلًا من ذلك على الجرائم التي ارتكبتها حركة طالبان .