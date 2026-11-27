حذر برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الجمعة، من تداعيات ظاهرة "إل نينيو" المناخية على الوضع الغذائي في أفريقيا وأمريكا الوسطى.

ويحدد تقرير نشرته المنظمتان الأمميتان 16 بؤرة ساخنة للجوع – مقارنة بـ 13 بؤرة في يونيو الماضي.

ومن المتوقع أن يعاني ما يصل إلى 3 ملايين شخص في زيمبابوي، و2.6 مليون شخص في ملاوي، و1.8 مليون شخص في موزمبيق من انعدام حاد وشديد للأمن الغذائي بحلول مارس 2027.

وأفاد التقرير بأن موسم الزراعة الأول لهذا العام في الممر الجاف بأمريكا الوسطى كان الأكثر جفافا منذ 4 عقود، وأن خسائر المحاصيل تجاوزت 75% في مناطق كثيرة.

وفي جواتيمالا وحدها، من المتوقع أن يعاني 3.2 مليون شخص من انعدام حاد وشديد للأمن الغذائي خلال الفترة من أكتوبر 2026 إلى فبراير 2027.

ومع ذلك، لا تقتصر أسباب انعدام الأمن الغذائي الحاد على ظاهرة "إل نينيو"، إذ تسهم النزاعات أيضا في تفاقم الأزمة في 12 من أصل 16 بؤرة ساخنة للأزمات، من بينها 5 مناطق مصنفة على أنها مثيرة لقلق خاص، وهي السودان وجنوب السودان والصومال وأجزاء من نيجيريا واليمن.

وأشار التقرير إلى أن الوضع الأكثر خطورة يسود في السودان وجنوب السودان، حيث جرى رصد خطر حدوث مجاعة.

ولا يقتصر الخطر على الجوع، بل تهدد الأمراض أيضا السكان في المناطق التي تؤدي فيها ظاهرة "إل نينيو" إلى اشتداد فترات الأمطار الموسمية، على سبيل المثال.

وأفادت منظمة المساعدات الإنسانية "أطباء بلا حدود" بأن الصومال شهدت زيادة في حالات الإصابة بالكوليرا وغيرها من الأمراض الناجمة عن تلوث المياه.