أعلن جادي آيزنكوت، زعيم حزب "يشار" الإسرائيلي المكلف بتشكيل الحكومة، الجمعة، إحراز تقدم ملموس في جهود تشكيل حكومة جديدة بتوقيع اتفاقين ائتلافيين، دون التوصل إلى تفاهمات مع حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو.

وقال آيزنكوت، في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنه حدد قبل أسبوع 3 مسارات رئيسية لتشكيل الحكومة، وتعهد ببذل أقصى الجهود لاستنفاد فرص التوصل إلى اتفاق عبر كل منها.

وأضاف أن بعض هذه المسارات شهد استجابة إيجابية ورغبة في الشراكة، ما أفضى إلى بلورة ائتلاف واتفاقيات رسمية ووضع الخطوط العريضة لسياسات الحكومة الجديدة.

واستدرك أن هذا التقدم "لم يتحقق" في المفاوضات مع حزب "الليكود"، سواء في المواقف العلنية أو المناقشات التي جرت خلف الكواليس.

وأوضح آيزنكوت أن فريقي التفاوض عن حزبي "يشار" و"الليكود" عقدا 5 اجتماعات خلال الأسبوعين الماضيين، لكن الأخير رفض في عدة مناسبات تكثيف اللقاءات وفق الوتيرة التي اقترحها حزبه.

واعتبر أن أسبوعين و5 اجتماعات كانت كافية للتوصل إلى اتفاق، لو توفرت إرادة حقيقية لدى "الليكود".

وأضاف أن "الليكود لم يبد استعدادا لإحراز تقدم في القضايا الجوهرية"، متهما إياه بحصر النقاش في اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة، وتجنب معالجة قضايا أخرى وصفها بأنها تمس حياة الإسرائيليين.

وأشار إلى أن "الليكود" رفض تقديم أي تنازلات، وامتنع طوال الأسبوعين الماضيين عن طرح مقترحات ملموسة على طاولة المفاوضات.

وتساءل آيزنكوت عما إذا كان "الليكود" سيتجه نحو مفاوضات جادة وشراكة تتطلب تقديم تنازلات، أم سيواصل ما وصفه بـ"الاستعراض السياسي واستراتيجية المماطلة".

ومع ذلك، أكد أن بابه سيظل مفتوحا أمام الحزب إذا أبدى استعدادا حقيقيا لتغيير نهجه واتخاذ قرارات جريئة تتيح التوصل إلى اتفاق.

** اتفاقات ائتلافية

في المقابل، أعلن آيزنكوت إحراز تقدم ملموس خلال الأسبوع الجاري، تمثل في توقيع اتفاقين ائتلافيين مع حزبي "إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيين".

وأضاف أنه يعمل حاليا على إبرام اتفاق مع حزب "معا" في أقرب وقت ممكن.

وشدد على أن الاختلافات بين الأحزاب لا ينبغي أن تحول دون تحقيق الهدف الذي انتخبت من أجله، والمتمثل في تشكيل حكومة جديدة "تحافظ على الطابع اليهودي والديمقراطي والليبرالي لإسرائيل، وتقوم على المساواة".

وأكد آيزنكوت عزمه إنجاز مهمة تشكيل الحكومة خلال الأيام الثمانية المتبقية من مهلة التكليف، وتقديمها إلى الكنيست (البرلمان) لنيل الثقة.

وقال: "أكرر التأكيد على عزمي استخدام التفويض الممنوح لي لتشكيل حكومة جديدة. لم يتبق سوى ثمانية أيام، وأنا عازم على إنجاز هذه المهمة خلال هذه الفترة".

وتنتهي المهلة الأولية الممنوحة لآيزنكوت لتشكيل الحكومة في 6 ديسمبر المقبل، مع إمكانية طلب تمديدها من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لمدة 14 يوما إضافيا غير قابلة للتمديد.

وتابع آيزنكوت: "كما أتعهد بمواصلة العمل، حتى بعد تشكيل الحكومة، على توسيع قاعدتها، مرحبا بكل من يرغب في المساهمة بإعادة إسرائيل إلى مسارها الصحيح، نحو الاستقرار وبلوغ بر الأمان".

وأشار إلى أنه منذ تكليفه بتشكيل الحكومة أكد مرارا استعداده للتعاون مع أي حزب أو مسؤول منتخب يقبل بالمبادئ الأربعة التي حددها، مشددا على صدق نواياه والتزامه بما يعلنه.

والخميس، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإحراز تقدم في المفاوضات بين حزب "يشار" برئاسة آيزنكوت وتحالف "يهدوت هتوراه" الحريدي، عقب تفاهمات مبدئية بشأن قانون تجنيد اليهود المتدينين.

وأضافت أن المرجعيتين الدينيتين لحزب "ديغل هتوراه"، أحد المكونين الرئيسيين للتحالف، وافقتا على مواصلة المفاوضات مع آيزنكوت.

وفي 8 نوفمبر الجاري، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج آيزنكوت بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على توصيات 67 نائبا، مقابل 46 لنتنياهو، فيما امتنع 7 نواب عن التوصية بأي مرشح.

ولا تعني التوصيات التي حصل عليها آيزنكوت ضمان حصول حكومته على ثقة الكنيست، في ظل الخلافات بين الأحزاب بشأن المشاركة في الائتلاف المقبل.

ويضم "معسكر التغيير" أحزاب "يشار" برئاسة آيزنكوت، و"معا" بزعامة نفتالي بينيت، و"إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيجدور ليبرمان، و"الديمقراطيين" برئاسة يائير جولان.

وتتباين مواقف قادة المعسكر بشأن الشركاء المحتملين، إذ يدفع بينيت باتجاه تشكيل حكومة وحدة مع "الليكود"، فيما يفضل ليبرمان التحالف مع الأحزاب الحريدية، ويرفض جولان مشاركة نتنياهو ويدعم الاعتماد على أصوات الأحزاب العربية.