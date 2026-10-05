ذكرت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" أن أعلام الكنيست نُكست إلى نصف السارية في ذكرى مرور ثلاث سنوات على أحداث السابع من أكتوبر 2023، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى، والتي وصفتها الصحيفة الإسرائيلية بـ"كارثة السابع من أكتوبر".

وبحسب التقويم العبري، يوافق اليوم الاثنين، اليوم الوطني لإحياء ذكرى "الكارثة" كما وصفتها الصحيفة، ويأتي بعد يومين من عيد "بهجة التوراة" اليهودي، والذي تزامن مع عملية طوفان الأقصى عام 2023.

في سياق متصل، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، فرض إغلاق على الضفة الغربية وإغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة يومي الاثنين والأربعاء.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه أقر توصية الجيش بفرض الإغلاق في الخامس والسابع من الشهر الجاري في ضوء ما وصفه بـ"تقييم الوضع الأمني" وبمناسبة إحياء ذكرى أحداث السابع أكتوبر، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وينص القرار على استثناء حالات محددة في الضفة الغربية بعد الحصول على موافقة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب السماح بمرور العاملين الأساسيين في القطاع الصحي وحالات مرتبطة بالتزامات قدمتها إسرائيل أمام المحكمة العليا، واحتياجات تتعلق بمنطقة التماس.