القوات اليمنية تعلن تحرير مواقع استراتيجية قرب باب المندب

أعلنت القوات اليمنية تحرير مديرية ذوباب وعدد من المواقع الاستراتيجية في محيط مضيق باب المندب، غربي محافظة تعز، عقب مواجهات مع جماعة الحوثي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن مصدر عسكري قوله إن قوات درع الوطن وألوية العمالقة، مسنودة بالمقاومة الشعبية، نفذت عملية عسكرية واسعة، مدعومة بغطاء جوي، استهدفت مواقع وتحركات للحوثيين في عدد من مناطق المديرية.

وأضاف المصدر أن القوات تمكنت خلال العملية من التقدم والسيطرة على مواقع مهمة وقطع طرق الإمداد المؤدية إلى باب المندب.

وذكر أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير وإعطاب عدد من الآليات والمعدات العسكرية، فيما فرّ عدد من عناصر الجماعة من مناطق القتال.

وأوضح المصدر أن القوات تواصل عمليات التمشيط وتأمين المواقع والمناطق التي جرى السيطرة عليها، إلى جانب قطع طرق الإمداد أمام الحوثيين.

وتأتي العملية، وفق الوكالة، في إطار العمليات العسكرية التي تنفذها القوات اليمنية بناءً على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيطرتها على أراضيها.